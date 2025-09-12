東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6659 高値0.6665 安値0.6591
0.6760 ハイブレイク
0.6712 抵抗2
0.6686 抵抗1
0.6638 ピボット
0.6612 支持1
0.6564 支持2
0.6538 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5976 高値0.5980 安値0.5916
0.6063 ハイブレイク
0.6021 抵抗2
0.5999 抵抗1
0.5957 ピボット
0.5935 支持1
0.5893 支持2
0.5871 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3833 高値1.3890 安値1.3826
1.3937 ハイブレイク
1.3914 抵抗2
1.3873 抵抗1
1.3850 ピボット
1.3809 支持1
1.3786 支持2
1.3745 ローブレイク
