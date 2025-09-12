東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6659　高値0.6665　安値0.6591

0.6760　ハイブレイク
0.6712　抵抗2
0.6686　抵抗1
0.6638　ピボット
0.6612　支持1
0.6564　支持2
0.6538　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5976　高値0.5980　安値0.5916

0.6063　ハイブレイク
0.6021　抵抗2
0.5999　抵抗1
0.5957　ピボット
0.5935　支持1
0.5893　支持2
0.5871　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3833　高値1.3890　安値1.3826

1.3937　ハイブレイク
1.3914　抵抗2
1.3873　抵抗1
1.3850　ピボット
1.3809　支持1
1.3786　支持2
1.3745　ローブレイク