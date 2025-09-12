１１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６２．３７ドル（－１．３０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６７３．６ドル（－８．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１６９．７セント（＋５６．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０３．００セント（＋８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９９．００セント（＋１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１５．２５セント（＋９．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３００．３２（－１．５３）
出所：MINKABU PRESS
