１１日の米株式市場の概況、ＮＹダウは初の４万６０００ドル台 利下げ観測強まる

１１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比６１７．０８ドル高の４万６１０８．００ドルと大幅反発した。この日発表された８月の消費者物価指数の前年比の伸びは市場予想と同水準となった。週間の米新規失業保険申請件数は予想以上に増加した。一連の米経済指標の公表を受けて利下げ観測が強まり、株式市場への資金流入を誘発。ＮＹダウとナスダック総合株価指数はともに最高値を更新した。



スリーエム＜MMM＞やシャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞が買われ、ホーム・デポ＜HD＞やトラベラーズ＜TRV＞が堅調推移。アッヴィ＜ABBV＞やオックスフォード・インダストリーズ＜OXM＞が株価水準を切り上げた。一方、ボーイング＜BA＞が下値を探り、コカ・コーラ＜KO＞が冴えない展開となった。



ナスダック総合株価指数は１５７．０１ポイント高の２万２０４３．０７と４日続伸した。テスラ＜TSLA＞とマイクロン・テクノロジー＜MU＞が値を飛ばし、テンパスＡＩ＜TEM＞とパラマウント・スカイダンス＜PSKY＞、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー＜WBD＞が急伸。レボリューション・メディシンズ＜RVMD＞とオープンドア・テクノロジーズ＜OPEN＞が大幅高となった。半面、ネットフリックス＜NFLX＞やブロードコム＜AVGO＞、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が軟調。アビディティ・バイオサイエンシズ＜RNA＞とウェイスター・ホールディング＜WAY＞が急落した。



出所：MINKABU PRESS