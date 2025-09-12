「巨人２−３広島」（１１日、東京ドーム）

広島の中村奨成外野手（２６）が九回に決勝の勝ち越し７号ソロを放った。成長著しいリードオフマンの一撃で、チームの連敗は６でストップ。待望の９月２勝目で３位・ＤｅＮＡと５ゲーム差になった。残りは１５試合。逆転でＣＳ進出は険しい道だが、諦めるにはまだ早い。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−中村奨が一発で決めた。

「いいホームランだったね」

−１番を任せている中、試合終盤に勝負強さを見せた。

「徐々に勝負強さも出てきているし、今日なんかも値千金のホームランだし。技術的にバッティングコーチと二人三脚でやりながら昨年とは違うので。それが結果にもつながっているので、自信になっているのかなと思います」

−先発・高は初回に２点取られたが。

「最初は高いし、コースも甘いしという感じだったけど、３イニング目くらいから徐々にコースにも投げ切れるようになってきて、よくゲームをつくったと思います。ゆくゆくは今日の山崎君のような投手と投げ合って、勝ち切れる投手になってもらいたいと期待しています」

−スタメンからモンテロを外して、前川を起用。

「モンティーをちょっと休ませようというのと、誠太をどこかで使いたいなとずっと思っていたのが今日になった」