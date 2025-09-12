俳優の宮原華音（29）が10日、Instagramを更新。「私服ハイキックは久しぶり？」とつづった、最新のハイキック動画に「打点と可愛さが上がってる!!」「めっちゃ脚長い！」「ハイキックエンゼル！」など、様々な反響が寄せられた。

15歳の時に、当時の「三愛水着楽園」イメージガールに選ばれデビューした宮原。その後は、テレビ朝日系の特撮ドラマ『仮面ライダーガッチャード』への出演や、主演を務めた忍者アクション時代劇が配信されるなど、俳優として活動している。

また、“元空手日本一”という経歴を持ち、プロ格闘家としてデビューするなど幅広く活躍。Instagramでは、自身を追い込む激しいキックのトレーニング動画を公開している。

さらに、抜群のスタイル際立つビキニ姿や、得意のハイキックをする動画も投稿しており、その鍛え上げられた姿が話題になった。

10日は、「私服ハイキックは久しぶり？秋の匂いがしてきたけど、夏服ギリまでたくさん着るぞ」とつづり、美脚が際立つ私服姿でハイキックをする動画を投稿した。

ファンからは、「いやいや…キックがすごすぎる（笑）」「カッコいいキックと、キュートな笑顔のギャップ！萌えます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）