「巨人２−３広島」（１１日、東京ドーム）

白球にバットをかぶせるようにして、振り抜いた。打球の行方を見届けた広島・小園海斗内野手は一塁へ駆け出すも、すぐにスピードを緩めた。久々の一発は強烈な先制パンチ。３戦連続で初回に打点を挙げ、連敗ストップにつなげた。

初回２死。見逃せばボール球だったかもしれない。山崎の高め１４７キロを強振。右翼スタンド中段への３号ソロに「自分のスイングができた」と汗を拭った。

一発は５月１５日・巨人戦以来。この時はプロ入り初の満塁弾を、同じ山崎から放っていた。最高の結果にも本人はいたって冷静。「次の打席からは（本塁打を）意識しないように、という感じで行った」。大振りしないように心がけ、それが奏功した。

三回１死一、二塁では左前打。外角球をコンパクトに捉えてみせた。七回２死では遊撃への内野安打。１１度目の猛打賞で打率を・３０３まで上げた。さらに１４６安打でトップの阪神・近本に並び、打撃タイトルでリーグ“２冠”に躍り出た。

チームが苦しんだ７月下旬には、新井監督から背中を押された。「『引っ張っていってくれ』と言ってもらいましたし、そういう立場。期待してもらっているので、結果で返せるように」と誓っていた背番号５。苦しい９月も集中力を研ぎ澄ませ、赤ヘルの先頭に立って戦っている。

「チャンスはまだあると思う。あきらめずに最後まで食い込んでいきたい」。Ａクラス入りへ、貪欲に快音を響かせる。