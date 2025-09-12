『機動戦士ガンダム』FW GUNDAM CONVERGEに「ララァ専用モビルアーマー」が登場
バンダイは、『機動戦士ガンダム』より「FW GUNDAM CONVERGE ララァ専用モビルアーマー【プレミアムバンダイ限定】」(5,390円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。
2026年1月発送予定「FW GUNDAM CONVERGE ララァ専用モビルアーマー【プレミアムバンダイ限定】」(5,390円)
FW GUNDAM CONVERGEに大型のMAやサポートユニットを立体化する新シリーズが登場。第1弾として『機動戦士ガンダム』に登場する「ララァ専用モビルアーマー」が立体化された。
GUNDAM CONVERGEシリーズのMSと一緒に並べられるサイズ感に各種ギミックを凝縮。ビットは専用のアームと台座で射出状態を再現できる。
(C)創通・サンライズ
