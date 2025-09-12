神戸戦で痛恨のファンブル。あふれる涙。大きなショックも「いつまでも引きずるのは違う」と、東洋大の２年生GKは再び立ち上がった
ミスをした瞬間、頭の中が真っ白になった――。
８月６日の天皇杯４回戦、東洋大学はJ１を連覇中のヴィッセル神戸と敵地ノエビアスタジアムで戦った。２回戦で柏レイソル、３回戦でアルビレックス新潟と、史上初めてJ１の２クラブを撃破してきた東洋大は、神戸戦でも１−１で延長戦までもつれ込む大熱戦を演じていた。
しかし、悪夢は延長後半アディショナルタイムに待っていた。神戸のDF広瀬陸斗がクロスを上げる。落下地点に入ったGK磐井稜真が両手を伸ばして難なくキャッチするはずだったが、ボールは磐井の両手を滑るように後方にこぼれ、詰めていたFW宮代大聖が容赦なくゴールに突き刺した。
まさかのファンブル。失点の瞬間、磐井はその場に崩れて動けなかった。痛恨のミスに、タイムアップのホイッスルが鳴り響いても、２年生守護神はあふれる涙を抑えられなかった。
そこにチームメイトだけでなく、神戸のGK新井章太も真っ先に駆けつけて激励の言葉をかけた。柏戦でスタメンに抜擢されて公式戦デビューを飾り、J１の３クラブとの激戦で、最後までゴールを守り抜いた。東洋大の快進撃の立役者に対して、リスペクトのある行動だった。
「今まで、あからさまに失点に繋がるミスは記憶にないので、正直、かなりショックというか、『なんでこうなってしまったのか』と自分を責めました」
ショックは大きかった。だが、あのピッチで仲間や新井がかけてくれた言葉が、間違いなく心の支えになった。
「チームメイトや新井選手が、あれだけたくさんの声をかけてくれたにもかかわらず、自分がいつまでも引きずるのは違うと思ったんです。反省すべきところは反省して、次に切り替えていくのが、自分がすべきことだと考えるようになりました」
もちろん、切り替えるのに数日はかかった。それでも周りの温かさに背中を押され、もう一度、自分を見つめ直したことで、自分がこれまで積み上げてきたものの大切さを再認識したことで、磐井の中で再び火が灯った。
「僕はサイズ（177センチ）がない分、大きいゴールキーパーと比べると不利になる。でも、そこを覆す技術や他の能力を磨かないと、自分は上には行けないと常に思ってやってきました。
高校の時、東京ヴェルディユースでずっとビルドアップを求められてきて、攻撃に参加する部分や背後のスペースの広範囲をカバーする技術は、自分の特長としてやってきました。他の大きなゴールキーパーと差をつけるための努力をやってきたからこそ、今があると思っています」
そのなかでハイボールの処理は強い意識を持ってやってきた。サイズを補うだけの空間認知能力やキャッチの技術も、足もとを磨くなかでコツコツと積み重ねてきた。
「サイズのことは、やっぱりどこに行っても言われます。でも、それは変えられる部分ではない。変えられないものだからこそ、変えられるものを見つけてやるしかない。それはずっと大事にしています」
だからこそ、ずっと持ち続けてきた強い意志が揺らぐほどのミスだった。当然、あのプレーでサイズのことを指摘する声は耳に届いた。あのシーンがぐるぐると頭の中でリプレーした。もしかすると空中戦に対する恐怖心も生まれてしまう危険性がある状況だったが、これまでの努力でその感情を断ち切ることができた。
「試合終盤に向かうにつれてクロスが多くなってきて、徐々に集中力が途切れてきたなかで、あのシーンが来ました。ちょっとボールの落下地点に入るのが早かったし、普段使ってないボールで濡れていたからこそ、もっと丁寧に対応しないといけない状況だったにもかかわらず、あのイージーミスをしてしまった。
８月６日の天皇杯４回戦、東洋大学はJ１を連覇中のヴィッセル神戸と敵地ノエビアスタジアムで戦った。２回戦で柏レイソル、３回戦でアルビレックス新潟と、史上初めてJ１の２クラブを撃破してきた東洋大は、神戸戦でも１−１で延長戦までもつれ込む大熱戦を演じていた。
しかし、悪夢は延長後半アディショナルタイムに待っていた。神戸のDF広瀬陸斗がクロスを上げる。落下地点に入ったGK磐井稜真が両手を伸ばして難なくキャッチするはずだったが、ボールは磐井の両手を滑るように後方にこぼれ、詰めていたFW宮代大聖が容赦なくゴールに突き刺した。
そこにチームメイトだけでなく、神戸のGK新井章太も真っ先に駆けつけて激励の言葉をかけた。柏戦でスタメンに抜擢されて公式戦デビューを飾り、J１の３クラブとの激戦で、最後までゴールを守り抜いた。東洋大の快進撃の立役者に対して、リスペクトのある行動だった。
「今まで、あからさまに失点に繋がるミスは記憶にないので、正直、かなりショックというか、『なんでこうなってしまったのか』と自分を責めました」
ショックは大きかった。だが、あのピッチで仲間や新井がかけてくれた言葉が、間違いなく心の支えになった。
「チームメイトや新井選手が、あれだけたくさんの声をかけてくれたにもかかわらず、自分がいつまでも引きずるのは違うと思ったんです。反省すべきところは反省して、次に切り替えていくのが、自分がすべきことだと考えるようになりました」
もちろん、切り替えるのに数日はかかった。それでも周りの温かさに背中を押され、もう一度、自分を見つめ直したことで、自分がこれまで積み上げてきたものの大切さを再認識したことで、磐井の中で再び火が灯った。
「僕はサイズ（177センチ）がない分、大きいゴールキーパーと比べると不利になる。でも、そこを覆す技術や他の能力を磨かないと、自分は上には行けないと常に思ってやってきました。
高校の時、東京ヴェルディユースでずっとビルドアップを求められてきて、攻撃に参加する部分や背後のスペースの広範囲をカバーする技術は、自分の特長としてやってきました。他の大きなゴールキーパーと差をつけるための努力をやってきたからこそ、今があると思っています」
そのなかでハイボールの処理は強い意識を持ってやってきた。サイズを補うだけの空間認知能力やキャッチの技術も、足もとを磨くなかでコツコツと積み重ねてきた。
「サイズのことは、やっぱりどこに行っても言われます。でも、それは変えられる部分ではない。変えられないものだからこそ、変えられるものを見つけてやるしかない。それはずっと大事にしています」
だからこそ、ずっと持ち続けてきた強い意志が揺らぐほどのミスだった。当然、あのプレーでサイズのことを指摘する声は耳に届いた。あのシーンがぐるぐると頭の中でリプレーした。もしかすると空中戦に対する恐怖心も生まれてしまう危険性がある状況だったが、これまでの努力でその感情を断ち切ることができた。
「試合終盤に向かうにつれてクロスが多くなってきて、徐々に集中力が途切れてきたなかで、あのシーンが来ました。ちょっとボールの落下地点に入るのが早かったし、普段使ってないボールで濡れていたからこそ、もっと丁寧に対応しないといけない状況だったにもかかわらず、あのイージーミスをしてしまった。