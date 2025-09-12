「知名度が高いと思う地方国公立大学」ランキング！ 2位「横浜国立大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
大学選びにおいて「知名度」は進学先や就職後の評価にも関わる重要なポイントです。特に地方の国公立大学は、それぞれの地域で独自の歴史や文化、強みを持っているため、全国的に広く名が知られていることも多々あります。
All About ニュース編集部は2025年9月2日、全国10〜70代の男女280人を対象に「地方国公立大学」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、知名度が高いと思う地方国公立大学を紹介します！
※本調査は全国280人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「関東にあるので知名度も高いと思うから」（40代女性／埼玉県）、「様々な政治家や企業家を排出しているからです」（20代男性／東京都）、「有名な芸能人の出身大学だから」（50代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「神戸、千葉は難易度も高く第一志望で目指す人も多いから。筑波は難易度に加えて圧倒的な歴史もあるから」（20代男性／大阪府）、「より専門的な知識を教えているイメージがある。また、皇族などが通う大学であるため」（20代男性／長崎県）、「悠仁様が通われてることもあり有名」（40代女性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
