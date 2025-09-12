「昭和のヤンキーかと思った」内田理央、プライベートショットを公開！ 「焼きそば座り食いスタイル」
俳優の内田理央さんは9月11日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】内田理央の「遅めの青春」
ファンからは「最高の夏ですね」「だーちゃんのラフな感じの服装だいすき」「ずっと青春していこ！」「なんでだーりおってこんなにかわいいの」などの声が。また、1枚目には「りおりおは焼きそば座り食いスタイル」「昭和のヤンキーかと思った」「ちょっとヤンキー調」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「最高の夏ですね」内田さんは「今年２回目のお祭り」とつづり、8枚の写真を投稿。焼きそばやラーメンを食べる姿や、お面を被って祭りに参加する姿などが写っています。「今年はいっぱいお休みもらって今までできなかったことや、ずっとやりたかったことに沢山チャレンジして、インドア脱却の夏になった。ほんと遅めの青春(笑)」とあるように、充実したプライベートを過ごしたようです。
「美女オーラが最強」3日の投稿では、海と砂浜をバックに写るプライベートショットを公開した内田さん。キャミソールのようなトップスとバブーシュカを着用し、背中や二の腕の美しさが際立っています。ファンからは「美女オーラが最強」「エモくて良い写真」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
