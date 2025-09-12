「阪神２−０ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）

阪神が７日の優勝決定後は初勝利を飾り、同一カード３連敗を阻止した。四回に森下が先制の２１号２ランを放つと、先発の大竹は２３年７月５日の広島戦以来の完封で８勝目を挙げた。チームとしては球団史上歴代３位となるシーズン２７度目の完封勝利。今季最短となる２時間１６分でＤｅＮＡ打線をシャットアウトした。デイリースポーツ評論家の谷佳知氏は「控え層がチームに新たな活力を与えるような１カ月にしてほしい」と指摘した。

◇ ◇

史上最速でリーグ優勝を決めた後、１０日は中野がスタメンを、坂本がベンチ入りを外れ、この試合は大山が出場機会なく終えた。首脳陣からすれば、ＣＳファイナルＳまで１カ月以上ある中でいったんスイッチを切って、適度に休養を取りながらいこう、ということだと思う。目先の勝利に執着する必要がないのだから、当然の判断だ。

ただ、野手のコンディションというのは難しいところがある。

休まずにずっと出ていた方が状態がいいという人も中にはいる。こればかりは本当に個人差がある。特に今年は独走で、張り詰めた緊張感の中での優勝争いをしていない。ここからどう調整して、ＣＳファイナルＳに入っていくのかというのは、正解がない問題を解くようなもので、本当に難しさがあると思う。

ただそれは主力選手の話で、レフト、ショートの定位置を争う高寺、木浪らは立場が違う。

この試合ではともに無安打に終わったが、もっと貪欲に自分の長所をアピールしていく姿勢がほしい。控え層がチームに新たな活力を与えるような１カ月にしてもらいたい。