女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は、漫画家のやなせたかしさんとその妻・暢さんをモデルに、朝田のぶ（今田）と柳井嵩（北村匠海）の2人の激動の人生を描いている。12日放送の第120回では、ついに「あんぱんまん」が誕生。第1回（3月31日放送）の冒頭でも描かれた中年姿の2人が登場した。実際に夫妻の関係はどのようなものだったのか。知られざるやなせ夫妻の関係について、やなせさんの秘書を20年以上務め、暢さんとも茶道を通じて親交があったやなせスタジオ代表取締役・越尾正子氏に聞いた。（那須 日向子）

＜※以下、ネタバレ有＞

第1回冒頭、映し出されたのはのちに国民的キャラクターとなる「あんぱんまん」を生み出したやなせさんモデルの嵩と妻・のぶの50代の姿。「ハッとするほど（やなせさん本人と）似ていました」。そう語ったのは夫妻と長年親交があった越尾氏。趣味の茶道を通じ暢さんと知り合い、その縁で1992年に「やなせスタジオ」に入社。秘書として20年以上にわたり、やなせさんの作家活動を支え、2014年から現在まで同社代表取締役を務めている。

老けメークを施しての登場。初回放送直後、北村の中年の姿が「やなせさんそっくり」と視聴者の間でも話題となった。越尾氏も一目見た時に“そっくり具合”に驚き。「テレビで見ると肌なんかはやっぱり若いと思ったのですが（笑い）デスクに向かっている姿はそっくりですね」と語る。

一方、今田については「50〜70代の暢さんしか知らないので、実は、今田さんの普通の写真を見た時は“若すぎるな”と思ったのですが…。さすが俳優さん。顔は多少違いますが“あ、奥さんこういう雰囲気だな”というような表情が出てくるので凄くいいなと思っています」と今田の姿に暢さんの面影を重ねる。

12日、第120回でも同様のシーンが描かれた。「出来た…」。嵩はのちの国民的キャラクターを誕生させた。「あんぱんまんはおなかを空かせて困っている人に自分の顔を食べさせて、ボロボロのマントを翻し、夕暮れの空を飛ぶんだ」。1973年、やなせさんが54歳の時に絵本「あんぱんまん」は刊行された。

実際の2人はどうだったのか。50代から70代までの夫婦を見てきた元秘書は「互いに認め合っていた」関係だったと明かす。そう強く感じたのは高知県名産のかんきつ・小夏の食べ方を巡るエピソード。

小夏を食べる際、やなせさんは越尾氏に「正しい食べ方を教えてあげます」と包丁で小夏の皮をリンゴのようにクルクルむいてみせたという。「カミさんは絶対正しい食べ方をしないで、普通のみかんみたいに食べる」とボヤいたやなせさん。側には「ちょっと照れたように笑っている」暢さんがいた。

ささやかな夫婦の一コマを振り返り「当時は女性の方が“はい”と従って生活していくことが多い。ですが暢さんは暢さんで自分のむき方をする。先生は先生でそういうむき方をする。先生は“正しいのは僕の方だぞ”って周囲には言うのですが、暢さんに“食べ方を変えなさい”とは言わない。お互いに認め合っていた」と回顧する。「ちっぽけなことなのですがそれが凄くいい夫婦関係だなって」と互いに違いを認め合う対等な関係を伝える。

そんなやなせ夫妻がもし「あんぱん」を観たらどう思うだろうか。「しっかり言い合える仲なので、暢さんは、北村さん演じる嵩が“奇麗過ぎよ”と言っているのではないかと。やなせ先生は“のぶ役が今田美桜さんで良かった”と言っているのではないでしょうか」と2人の軽快なやり取りを想像し目を細める。

夫妻が生み出した「アンパンマン」はどのようにして国民的キャラクターになっていくのか。最終回まで残すところ2週。最後まで見届けたい。