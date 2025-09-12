¡Ö¥Ò¥É¥¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎàÄàÑ¥×¥ì¥¤ ¥Õ¥¡¥ó¤âÁêËÀ¤âº¤ÏÇ
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê9·î8Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¿¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¿Í´Ö¤Î½â¡É¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼
¡¡¥Ñ¥ï¥Ï¥éÀèÇÚ¥â¡¼¥É¤¬Æü¤ËÆü¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÌÁÍ§¤ÎÈþ½÷¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¡È¿Í´Ö¤Î½â¡É¤Ë¡£¿Í´ÖÀ¤òµ¿¤¦àÄàÑ¥×¥ì¥¤¤Ë¡Ö°¹¤µ¤ó¥Ò¥É¥¤¡×¡Ö¥«¥¤¥ê¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¥É¥ó°ú¤¡£ÁêËÀ¤âº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡WWE¡ÖRAW¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¹¥«¤È¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Ù¥é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°³°¤Î°ì½Ö¤Î¹¶ËÉ¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¥»¥³¥ó¥É¤Î¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤ò¡È¿Í´Ö½â¡É¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¹¥«¤Î¡É¥º¥ë¸¤¤¡ÉÀï½Ñ¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤í¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¿Íµ¤¼Ô¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤ËÍí¤àÆ±Î½¥ì¥¹¥é¡¼¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¡È°ÇÍî¤Á5ÉÃÁ°¡É¾õÂÖ¤Î¥¢¥¹¥«¡£¤³¤ÎÆü¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥¡¼¤Ë¡Ö¤ä¤µ¤°¤ì¡õ·ù¤¬¤é¤ß¡×¤«¤é¤ÎÀïÀþÉÛ¹ð¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤ÈÂÇ·â¤Î±þ½·¡£¥¢¥¹¥«¤¬¥ê¥Õ¥È¤«¤é¥Ò¥¶¡¢¤µ¤é¤Ë½³¤ê¤È°ìµ¤ÒêÀ®¤ËÃ¡¤¹þ¤à¤È¡¢¥Ë¥Ã¥¡¼¤¬¥¹¥Ô¥¢¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢Î¾¼Ô¤¬¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæÈ×¡£¥¢¥¹¥«¤¬¾ì³°¤Ø¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤·¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¾ì³°¤ËÍî¤Á¤¿¥¢¥¹¥«¤Ë¡Ö°¹¤µ¤óÂç¾æÉ×¡©¡×¤Èµ¤¸¯¤¦¥«¥¤¥ê¤Î¸¥¿ÈÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤Ê¤«¡¢ÄÉ·â¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥¹¥«¤Ï¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¥«¥¤¥ê¤òÁ°¤ËÎ©¤¿¤»¿ÊÏ©¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¡È¿Í´Ö¤Î½â¡ÉºîÀï¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥¡¼¤¬°ì½Ö¤¿¤á¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¥«¥¤¥ê¤ò¤É¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥¢¥¹¥«¤Ï¡È½â¡É¤Ç¹¶·â¤ò´°Á´¥¬¡¼¥É¡£¡È°¹¤µ¤ó¡É¤ÎË½µó¤Ë¥«¥¤¥ê¤â¼ê¤ò¥Ð¥¿¤Ä¤«¤»¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤À¡£¤³¤ÎÌÁÍ§¤Îµ¾À·¤âí´í°¤ï¤Ê¤¤¥¢¥¹¥«¤Î¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¡£¡Ö¤¨¤¨¤¨£÷¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Î£÷¡×¡Ö°¹¤µ¤ó¥Ò¥É¥¤¡×¡Ö¥«¥¤¥ê¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¥Ò¡¼¥ë¥à¡¼¥Ö£÷¡×¤ÈÊò¤ì¤¿À¼¤È¥«¥¤¥ê¤Ø¤ÎÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£
¡¡¤³¤Î¹¶ËÉ¤Ë¤«¤Íð¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥¡¼¤Î·ä¤òÆÍ¤¡¢¥¢¥¹¥«¤Ï±¦Â¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¡¦¥¥Ã¥¯¤ò´éÌÌ¤ËÌ¿Ãæ¤µ¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç¥Ë¥Ã¥¡¼¤ò¾ì³°¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤ËÃ¡¤¤Ä¤±Âç¤Î»ú¤Ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤É¡¼¡×¤ÈàÄàÑ¥×¥ì¥¤¤Ë¤´Ëþ±Ù¤Î¥¢¥¹¥«¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥«¥¤¥ê¤Ï´ó¤êÅº¤¤Çï¼ê¤Ç°¹¤µ¤ó¤ò¡È¤è¤¤¤·¤ç¡É¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î´é¤Ï°ú¤¤Ä¤ê¡¢ÉÔËþ¤Èº¤ÏÇ¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ï¥¢¥¹¥«¤¬Ï¢Â³¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥³¥ó¥Ü¤«¤éÆÀ°Õ¤Î¥¢¥¹¥«¡¦¥í¥Ã¥¯¤Ë°Ü¹Ô¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÄù¤á¾å¤²¤Ç¥Ë¥Ã¥¡¼¤Ï¥í¡¼¥×¤ËÆÏ¤«¤º¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¡£¤³¤ì¤Ç¥·¥ó¥°¥ë2ÀïÏ¢Â³°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¥¢¥¹¥«¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»¹ªÇÉ¤òÄ¶¤¨¡¢¾®àÄ¤¤Àï½ÑÅªÃÎÎ¬¤ò¶î»È¤¹¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤Àµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥¢¥¹¥«¤Î±×¡¹¥Ò¥É¤¯¤Ê¤ë¤ä¤µ¤°¤ì¤Ö¤ê¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥«¥¤¥ê¤ò¤É¤ä¤¹¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥éÀèÇÚ¡É²½¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤é¤Ø¤ÎÅ¨°Õ¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¤¡£¡ÖÍ¥¤·¤¤°¹¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤Ø¡©¡×¡½¡½¡£º£¸å¤¬±×¡¹¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ëË½¤ì¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë