£Î£Í£Â£´£¸¡¦Àî¾åÀé¿Ò¡¡Â´¶È¥¤¥ä¡¼£Ö¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¹Ã»Ò±à»Ïµå¼°¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡È¸×¤Î½÷¿À¡ÉÆüËÜ°ì¤Ø¥¨¡¼¥ë
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òµÇ°¤·¤¿¡¢¸×ÅÞ·ÝÇ½¿Í¤Ë¤è¤ë½ËÊ¡´ë²è¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡ª·ÝÇ½³¦¸×ÅÞ¡¡´¿´î¤ÎÎØ¡×¡£ºÇ½ª²ó¤Ï£Î£Í£Â£´£¸¤ÎÀî¾åÀé¿Ò¡Ê£²£¶¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡££¶·î¤Ë¤ÏÇ¯Æâ¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿Í¥¾¡¤ò¿´¤«¤é´î¤ó¤ÀÀî¾å¡£¹Ã»Ò±à¤Î»Ïµå¼°¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡È¸×¤Î½÷¿À¡É¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¡¢Àî¾å¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤«¤éÂ´¶È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£µ¨¤ÏÀäÂÐÍ¥¾¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÂ´¶È¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍ¥¾¡¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡£¼«¿È¤ÎÀáÌÜ¤ÈÆ±»þ¤ËË¬¤ì¤¿´¿´î¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ø´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊºÓÇÛ¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤«Ì¤ÃÎ¿ô¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¸òÎ®Àï¤È¤«¤Ê¤«¤Ê¤«ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢ÀµÄ¾¤ËÌÀ¤«¤¹¡£¤·¤«¤·º£¤Ç¤Ï¤½¤ÎÉÔ°Â¤â¿á¤Èô¤ó¤À¡£¡Ö´ÆÆÄ¤¬ºÓÇÛ¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤¬¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤È»×¤¨¤ëÁª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÇÂçµé¤Î»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î£Í£Ö£Ð¤Ë¤Ï¡Öº´Æ£µ±Áª¼ê¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢·§Ã«·ÉÍ¨ÆâÌî¼ê¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¸åÈ¾Àï¤Ç¤¹¤´¤¯ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Áª½ÐÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤ÇË¬¤ì¤¿µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¡¢Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥È¥óÁª¼ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÌÜ·â¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¸×ÅÞ¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤·¤¿¡££Î£Í£Â£´£¸²ÃÆþ¸å¤Ë¤Ï£Ô£Ï£Ò£Á£Ã£Ï±þ±çÂâÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡££²·³Àï¤ò´Þ¤á¤ÆÂ¿¿ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ä»Ïµå¼°¤ò·Ð¸³¤·¡¢¡ÖµåÃÄ¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡ØÎòÂåºÇÂ¿µÏ¿¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤ÏÇ¯Æâ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ°ìÈÖµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª»Å»ö¤¬ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡££±£³Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï£Ã£Ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤Îµð¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö£Ã£Ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÂÑ¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤â¤¦³Ú¤·¤àµ¤»ý¤Á¤Ç¡ª»ä¤¿¤Á¥Õ¥¡¥ó¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡þÀî¾åÀé¿Ò¡Ê¤«¤ï¤«¤ß¡¦¤Á¤Ò¤í¡Ë£±£¹£¹£¸Ç¯£±£²·î£±£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡££±£²Ç¯£±£²·î¤Ë£´´üÀ¸¤È¤·¤Æ£Î£Í£Â£´£¸¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢£±£³Ç¯£²·î¤Ë¸ø±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££±£¹Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à£Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢£²£²Ç¯£¹·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö¹¥¤¤ÀÃî¡×¤Ç½é¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤Á¤Ã¤Ò¡¼¡×¡£