9月11日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、冒頭から人間関係の悩みについてトークが展開された。

番組の始まりでRIHOが「お2人は、人間関係で考えすぎて『この人私のこと嫌ってるかもな』って思う瞬間あります？」と質問を投げかけると、ぺえは「私めっちゃ気にしちゃうから、めっちゃある」と即答。自身が人間関係を深く考えてしまうタイプであることを明かした。

特に気にしてしまうのがLINEでの返信の仕方だという。「LINEで返事が、文章でもスタンプでもなく、2回ぐらいタップすると出るリアクション。なんか顔の絵文字だけみたいな」と、シンプルな「リアクション」機能を使った返信に不安を感じると説明した。

「返事全然きこないなと思って見てあれだったら『うわ、これで済まされてる』と思う」と、リアクションだけの返信をされると、相手が自分との会話を面倒に思っているのではないかと心配になるとのこと。

この告白に対し、RIHOは「え、私使ってるかも。ぺえに」と驚きの反応。すぐにぺえは「だからRIHOは、これから私のメンタルをケアしてください。ちゃんと」と冗談めかして頼み込んだ。

RIHOが「でも、稲田さんにも私使いますよ」とフォローすると、ぺえは「稲田さんの傷つかないからいいじゃん、別に。稲田さんにはもうそればっかでいいよ。大丈夫だよ。メンタル強いもん」と、稲田の精神力の強さを評価した。