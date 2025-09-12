「have insomnia」の意味は？「insomnia」って聞いたことある…？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「不眠症（である）」でした！

単なる寝不足や眠れていない状態ではなく、「不眠症（である）」と説明したいときは、「have insomnia」を使います。

病気や症状の名前は日常生活であまり出てこないので、この機会に覚えてみましょう！

「I have insomnia and only manage to sleep 3hours every night.」

（私は不眠症で毎晩3時間しか眠れません）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。