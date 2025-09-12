フジモン「めちゃイチオシやった」渡辺満里奈が名倉潤と結婚したときは「苦虫グー！！」
お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史（54歳）が、9月11日に放送されたトーク番組「千原ジュニアのヘベレケ」（東海テレビ）に出演。かつて「めちゃイチオシやった」という渡辺満里奈が、ネプチューン・名倉潤と結婚したときには「苦虫グー！！噛み潰したね」と語った。
番組には今回、元モーニング娘。でタレントの加護亜依（37歳）がゲスト出演。モーニング娘。時代についていろいろな話をする中で、当時、モーニング娘。の大ファンだった藤本に、千原ジュニアが「じゃあさ、ミキティが庄司と結婚したときは、思うところあった？」と質問する。
これに藤本は「ん〜、ミキティも好きやったけど、ファンとかではなかったから、別にそこまでは」とコメント。そして「それより、おニャン子クラブ好きやったから、（ネプチューンの）名倉潤に…渡辺満里奈、めちゃイチオシやったから、あれだけは苦虫グー！！噛み潰したね」と語る。
また、今回のゲストの加護亜依が結婚したときも「なんかやっぱりちょっと…。落ち込んだ。軽く落ち込んだことはありますよ。そんだけファンやったからね」と語った。
番組には今回、元モーニング娘。でタレントの加護亜依（37歳）がゲスト出演。モーニング娘。時代についていろいろな話をする中で、当時、モーニング娘。の大ファンだった藤本に、千原ジュニアが「じゃあさ、ミキティが庄司と結婚したときは、思うところあった？」と質問する。
また、今回のゲストの加護亜依が結婚したときも「なんかやっぱりちょっと…。落ち込んだ。軽く落ち込んだことはありますよ。そんだけファンやったからね」と語った。