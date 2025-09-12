気になるカレがペットの写真をインスタにアップ！適切なコメント５パターン
ペットの写真をインスタで公開する人は多いもの。では、気になる男性が愛犬や愛猫の写真をアップしたら、どのようにリアクションするのが正解なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「気になるカレがペットの写真をインスタにアップ！適切なコメント」をご紹介します。
【１】「きゃー！癒やされます。今度抱っこさせてください」と、対面をせがむ
「もちろん、ペットを口実に相手の部屋に遊びに行くのが目的です」（10代女性）など、ペットに会わせてほしいと懇願する人もいます。すでにいい雰囲気になりつつある相手であれば、いい機会だと誘ってもらえる可能性もありますが、まだ顔見知り程度の場合は、いきなりすぎるので、もう少し段階を踏んでからにしたほうがいいかもしれません。
【２】「美形！ペットは飼い主に似るって本当ですねー！」と、まとめて容姿を褒めておく
「ペットのことも飼い主のことも両方褒めてしまえば、悪い気にはさせないはず（笑）」（20代女性）など、「飼い主に似ていて美形」とひとまとめにして持ち上げると、「あなたのことを好意的に見ている」というスタンスだけは伝わるかもしれません。とはいえ、似ているというにはあまりに難のあるペットの場合は、わざとらしいのでやめておきましょう。
【３】「うわあ、もっと写真が見たいです！」と、前のめり気味に興味を示す
「わざわざ画像をアップするってことは、みんなに『見て見て！』と言いたいわけですよね」（10代女性）というように、その人の「ペットを自慢したい気持ち」をくすぐるには、より多くの写真を見たがるのが適切な反応かもしれません。さらに何枚か公開されたら、すかさず「このカットもかわいい！」などとコメントしてあげましょう。
【４】「うちも昔実家で○○を飼ってたんだー」と、とりあえず同じ土俵に上がる
「『実家にも三毛猫がいます。もう16歳！』とか具体的に書けば、『長生きだね』『その子の写真を見せてよ』みたいに食いついてくるはず」（20代女性）というように、身近なペットの話題を持ち出して、相手の関心を引く手もあります。生き物を飼ったことがなければ、「いつも読んでいる猫ブログのネタ」など、とにかくエピソードを投下しましょう。
【５】「かわいい！名前なんていうの？オス？メス？」と、何でもいいので質問する
「とにかくスピード勝負です。誰よりも早く『かわいい子だね。何歳？』と書き込みます」（20代女性）というように、真っ先に反応して、相手との会話に持ち込むパターンです。ペットの写真を公開した人は、フォロワーからのリアクションを心待ちにしているはずなので、「オス？メス？」「犬種は？」などと質問攻めにして、やりとりに持ち込みたいところです。
ペットの写真はもっともコメントをつけやすい題材だといっても過言ではないので、せっかくのチャンスを無駄にしないようにしましょう。（猫山民子）
【１】「きゃー！癒やされます。今度抱っこさせてください」と、対面をせがむ
「もちろん、ペットを口実に相手の部屋に遊びに行くのが目的です」（10代女性）など、ペットに会わせてほしいと懇願する人もいます。すでにいい雰囲気になりつつある相手であれば、いい機会だと誘ってもらえる可能性もありますが、まだ顔見知り程度の場合は、いきなりすぎるので、もう少し段階を踏んでからにしたほうがいいかもしれません。
「ペットのことも飼い主のことも両方褒めてしまえば、悪い気にはさせないはず（笑）」（20代女性）など、「飼い主に似ていて美形」とひとまとめにして持ち上げると、「あなたのことを好意的に見ている」というスタンスだけは伝わるかもしれません。とはいえ、似ているというにはあまりに難のあるペットの場合は、わざとらしいのでやめておきましょう。
【３】「うわあ、もっと写真が見たいです！」と、前のめり気味に興味を示す
「わざわざ画像をアップするってことは、みんなに『見て見て！』と言いたいわけですよね」（10代女性）というように、その人の「ペットを自慢したい気持ち」をくすぐるには、より多くの写真を見たがるのが適切な反応かもしれません。さらに何枚か公開されたら、すかさず「このカットもかわいい！」などとコメントしてあげましょう。
【４】「うちも昔実家で○○を飼ってたんだー」と、とりあえず同じ土俵に上がる
「『実家にも三毛猫がいます。もう16歳！』とか具体的に書けば、『長生きだね』『その子の写真を見せてよ』みたいに食いついてくるはず」（20代女性）というように、身近なペットの話題を持ち出して、相手の関心を引く手もあります。生き物を飼ったことがなければ、「いつも読んでいる猫ブログのネタ」など、とにかくエピソードを投下しましょう。
【５】「かわいい！名前なんていうの？オス？メス？」と、何でもいいので質問する
「とにかくスピード勝負です。誰よりも早く『かわいい子だね。何歳？』と書き込みます」（20代女性）というように、真っ先に反応して、相手との会話に持ち込むパターンです。ペットの写真を公開した人は、フォロワーからのリアクションを心待ちにしているはずなので、「オス？メス？」「犬種は？」などと質問攻めにして、やりとりに持ち込みたいところです。
ペットの写真はもっともコメントをつけやすい題材だといっても過言ではないので、せっかくのチャンスを無駄にしないようにしましょう。（猫山民子）