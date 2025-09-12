実はインフルエンザワクチンの優先度は低い…ほんとうに予防効果のある感染症ワクチン

「コロナ禍」を機に、ワクチンへの不安感が高まった。国が接種を推奨しているワクチンは他にもあるが、リスクはないのだろうか。

新型コロナワクチンの安全性は？

帯状疱疹や肺炎球菌のように、ワクチンに複数の選択肢がある場合は、接種するワクチンを自分で決めることができる。病院やクリニックのHPなどで取り扱っているワクチンの情報がわかるので、医師と相談し、持病や体調に応じて判断しよう。

では、新型コロナウイルスワクチンはどうだろうか。

'20〜'23年のコロナ禍では、ファイザー社やモデルナ社製のワクチンが使用されたが、これらはmRNAワクチンと呼ばれるものだ。重症化を防ぐために作られたが、1年で2〜4回ほど接種しなければならず、副反応も小さいとは言えなかった。

その後、'23年に実用化されたのが、「mRNAレプリコンワクチン」と呼ばれるものだ。

「レプリコンワクチンには体内に入れたウイルスのタンパク質の情報を増幅する機能があり、長持ちが期待できます。ただ、mRNAワクチンほどデータが揃っていたわけではないので、去年まで、薬価承認されているのは日本だけでした。今年の2月にEUなどの30ヵ国で承認され、その効果や安全性に関するデータが揃いつつあります。

それでも副反応が怖いという人にお勧めしたいのが、組み換えタンパクワクチンです。昔から使われているタイプのワクチンなので、mRNAという響きが不安な人も安心して接種できるでしょう。ヌバキソビッドという組み換えタンパクワクチンが定期接種の対象となっています」（前出・山田氏）

インフルエンザワクチンの優先度は低い

ここまで見てきたワクチンはどれも、大規模なデータにもとづいて効果が実証されているが、一方で、定期接種の対象であっても、効果がはっきりしていないワクチンがある。それは意外にも、インフルエンザワクチンだ。

「インフルエンザは、体力が落ちた人がかかると重症化して入院したり、最悪の場合亡くなったりしてしまいます。その危険性から、子どもの頃から当然のように毎年受けてきた人も多いと思いますが、『予防効果がある』と言い切れるほどの証拠があるわけではありません。副反応は比較的軽いものの、肺炎球菌や帯状疱疹などに比べると、優先度は低いといってもいいでしょう」（前出・山口氏）

ワクチン接種を考える上で大切なのは、選択肢が複数あるのを知ることだ。山口氏がその重要性について語る。

「医者は、病気の患者には『こういうクスリがありますよ』と言いますが、何の病気もない人に『こういうワクチンがありますよ』とは言いません。ですから、患者が自発的に情報収集しなければならないのです。特に、普段馴染みのない感染症のリスクはなかなかわかりませんから、まずはかかりつけの医者に質問してみてください」

ただ何となく、「国が打ちなさいと言っているから」というだけで接種を受けると、かえって健康を損なうおそれもある。必要なワクチンと、リスクが高いワクチンを見極めることが肝心なのだ。

「週刊現代」2025年09月15日号より

