「日本は直系家族が多い」は偶然なのか…物理学が解き明かす「家族形態の進化」

遠い地域の文化がなぜ似ているのか、これは文化人類学における究極的な謎の一つである。百年以上にわたり、文化人類学者たちは諸地域の文化を記述し、それらの間にある構造的なパターンを見出してきた。筆者は、よく似た文化が生まれるのは、人間が社会を作る限りにおいていつでも成り立つ、「文化を生む仕組み」があるからだと考えている。本連載では、数理モデルのシミュレーションによって、人間文化に普遍的な構造を生む仕組みを探求する普遍人類学の試みを紹介する。

地域・時代ごとに家族形態が違うのはなぜか？

世界各地で家族の在り方は多様である。親子の関係と子どもたちの間の遺産分配の方法に関して分類するだけでも、四通りの家族形態が考えられる（表１）。

「親子の関係」とは、子が成人または結婚する頃に家を出て行くか、親と同居を続けるかどうかというものだ。一方、「子どもたちの間の遺産分配の方法」とは、全員で平等に分けるか、長男が全てを相続するか、生まれた順などによって配分を変えるかといったものだ。

この分類は文化人類学や人口学においてよく使われている。同じような時代の、同じくらい豊かな国どうしを比較しても、この二つの関係に注目するとかなりの多様性がある。

たとえば、戦前の日本に見られた家族形態は直系家族である。その特徴は三世代同居が行われること（このような家族を拡大家族と呼ぶ）と、一人の子どもによる独占相続が行われることだ。これと同じ家族形態は、ドイツでも見られた。

一方で、中国やロシアでは、拡大家族で子どもたちが平等に遺産を分配する共同体家族が見られる。また、結婚した子どもが親元を離れる家族を核家族と呼ぶが、独占相続する核家族は絶対核家族と呼ばれ、イギリスやアメリカで見られる。一方、遺産を平等分配する核家族である平等核家族はフランスやスペインに多い。

これらの家族形態はそれぞれの地域で、時代とともに変化してきた。そして家族形態は社会や経済の発展の仕方にも影響したことが知られている。人口学者のエマニュエル・トッドは家族形態が近代の政治イデオロギーを決定するという大胆な主張をしている。

筆者はこの主張に100%賛同するわけではないが、ともかく近代化の過程で起こることを考えるためにはその直前の社会の状態を知らなければならない。

近代化が起こる前の、我々の家族形態はいかなるものだったのだろうか。そもそも時代や地域ごとに家族形態が違うのはなぜなのだろうか。

ヒト以外の霊長類も家族のような群れで暮らしているが、核家族のようにつがいで暮らすのか、拡大家族のように大きな群れを作るのかは種ごとに決まっている。例えば、ボノボやチンパンジーなら父系の拡大家族、ニホンザルなら母系の拡大家族、マーモセットやテナガザルなら核家族、といった具合である。なのになぜ、同じヒトという種の中に、家族形態の違いが見られるのだろうか。

筆者は、時代や地域によって家族形態が違うのは、家族形態が異なる環境に適応して変化したからだと考えている。そこでまず、近代化以前の社会がいかなる環境だったのかを知る必要がある。

近代化以前の大規模社会の多くは農業に強く依存していた。実際、江戸時代の日本では8割以上の人口が農業に携わっていたという。農家にとって家族形態は「何人の人がどれだけの土地を耕すか」を決める重要な変数である。というのも、子どもが成人してすぐ独立するのであれば基本的には夫婦で土地を管理することになる。一方、拡大家族であれば子どもたちが労働力として家に残ってくれる。また、長子が土地を丸ごと相続するのか、皆で土地を分割するかに応じて、それぞれの農家が耕す土地面積が決まるからだ。

このような農家の家族形態が何によって決まるのか、というのが本記事の問いである。

家族形態は環境に応じて進化する

本記事では、環境要因・家族形態・社会構造の関係について、以下のようなシナリオを提案する。

まず、環境の違いに応じて異なる家族形態が生まれる。その環境条件は時代とともにじわじわと変わっていて、それに伴って家族形態も変化する。そこで生まれた家族形態が社会構造（特に所得分布の形）を決める。そして、近代化のタイミングにおける社会構造が、その後の社会の運命に影響する。

このシナリオに説得力を持たせるために、数理モデルを使おう。つまり、モデルの中で家族形態の進化をシミュレーションすることで、シナリオ通りのことが起きることを実証していく。そこで、上の分類に則って、家族が核家族と拡大家族のどちらを選ぶか、遺産分配は平等か不平等かという「戦略」を考える。

環境が違えばどの戦略が良いかが変わる。ここでは、そうした違いが子どもの数の違いに現れるとする。つまり、ある環境では拡大家族のほうが核家族よりも、農業の収穫量が増えるなどして多くの子どもを残せるということだ。

そして、生物の進化の過程と同様に、子どもたちが親と似ている（けれど、完全に同じではなく少し違う）戦略を受け継いでいく過程を考えれば、これらの戦略の進化、つまり家族形態の進化をシミュレーションできる。

では、モデルについて見ていこう。

モデルの中の社会には何世帯かの家族がいる。そしてそれぞれの家族が、拡大家族として三世代同居を選ぶ確率sと、遺産分配をどれだけ不平等にするかという傾向λという二つの戦略を持つ。

また、社会ごとの環境要因として二つのパラメータを考える。それが土地の豊かさcと生存のために必要な富εである。

ここで、家族が農業生産する、子どもたちの世帯が独立する、そして次世代の子どもを産む過程を一つの「世代」と呼ぶ（図１）。

世代の始まりには親と子どもたちがいる。家族は確率「s」で拡大家族になる。つまり、子どもが結婚した後も親と共に住み、皆で農業生産をして、その後子どもたちが独立してそれぞれ子どもを産む。

逆に、家族は確率1-sで核家族になる。つまり、まず子どもたちが独立してから、それぞれの世帯ごとにそれぞれの土地で農業生産を行い、その後、子どもを産む。

農業生産をするタイミングでは、核家族は独立しているので、その分だけ社会内の世帯数も増えている。核家族化によって世帯数が増えたとき、土地が余っていれば新たに開墾するが、不足していれば他の家族が少しずつ割を食って小さい土地を耕すとする。

このとき、もともとどれだけ土地が余っているかを決めるパラメータが「c」である。cが大きいときには、各世帯が十分な土地を耕すことができるが、cが小さいときには、世帯数が増えるにつれて、一世帯あたりの土地面積は小さくなっていく。

もう一つの戦略である「λ」は子どもたちが独立するときに親の富をどう分配するかを決める。λが大きいほど、年長の子どもと年少の子どもの取り分の差が大きくなるとする。つまり、λが0であれば、完全な平等分配が実現され、λが大きくなっていくと次子以下の取り分が急速に減っていき、長子が独占的に相続することになる。

このとき重要のは、世帯を維持するにはお金がかかるということだ。そこで、子どもが独立するときに、子どもたちは「ε」の富を支払わなければならないとする。もし、相続した富がε未満であれば、その子はその時点で死んでしまう。これは自分の家や設備を持てなければ路頭に迷ってしまうような状況を表現している。

最後に、農業の生産高は、土地面積、富、世帯人数が多いほど増えるとする。広い土地があれば多くの作物を植えられ、豊かな農家は肥料などに投資でき、多くの人数がいれば労働力がその分増えるからである。

ここまでのモデルの設定をまとめると以下のようになる。

・社会の中に農業生産する家族が複数存在する。

・それぞれの家族は戦略として、拡大家族になる確率sと遺産分配の不平等性λを持つ。

・環境パラメータとして土地の豊かさcと生存に必要な富εが定まっている。

・家族は確率sで拡大家族として振る舞い、子どもたち皆で農業生産をしてから、独立する。

・家族は確率1-sで核家族として振る舞い、子どもたちが独立してから農業生産をする。

・それぞれの家族が耕す土地の面積は、社会内の土地の豊かさcと、農業生産時の世帯数で決まる。

・子どもが独立するタイミングで親の遺産を分配する。λが大きいほど長子がもらう割合が増える。

・独立時にε以上の富を相続しなかった子どもは死ぬ。

・世代の終わりに子どもを産む。富が多いほど子どもが増えるとし、子どもは親のsとλに少しだけ変異を加えたものを引き継ぐ。

・世代を繰り返して、sとλの進化をシミュレーションする。

色々と細かい設定が並んでいるが、重要なのは、どれだけ土地が豊かで、独立世帯を持つためにどれだけの富が必要かという環境要因に応じて、子どもがいつ独立するか、遺産をどう相続するかがどう変わるかをシミュレーションする、ということだ。

見事に家族形態の進化が可視化される

シミュレーションの結果を（図2）に示す。各世代で社会には100世帯の家族がいて、図中の各点はそれらの家族の戦略の値（赤が拡大家族の割合、青が遺産分配の不平等さ）を示している。

土地の豊かさc（3と0.7）と生存に必要な富ε（0.0001と0.01）に応じて、拡大家族になる確率sと遺産分配の不平等性λが異なる値になること、すなわち異なる家族形態が進化したことがわかる。

まず、土地の豊かさ（c）が小さいときには、拡大家族になる確率（s）が1（＝100％）に近づいた。これはつまり、土地が希少なときには拡大家族が進化するということである。この仕組みは単純だ。土地が少ないときには世帯数を増やしたところで世帯あたりの土地面積が少なくなってしまうので、子どもが独立せずに労働を集約させたほうが得ということだ。

逆にcが大きいと、sが0に近づいている。これは土地が余っているときには、核家族になって世帯数を増やし、新しい土地を開墾していくのが得だということだ。

遺産分配の規則の方は、生存に必要な富εに依存して変わっている。εが小さいときにλが大きくなった。図2の左側の二つの結果ではλの値が1を超えている。このとき、長子が次子の3倍くらいの遺産を受け取っていて、独占的である。つまり、わずかな富さえあれば生き残れるときには、次子以下にはとりあえずは生き残れるだけの富を与えて、残りの富を長子に集約するようになる。

一方で、εが大きいときには、次子以下もそれなりの富を持たなければ生き残れない。そのため、λは0に近くなり、平等な遺産分配が進化する。

土地の豊かさ、必要な富はどうやって決まる？

以上の結果から、家族形態の環境要因依存性を説明することができる。シミュレーションによると、土地の豊かさcが小さいときには拡大家族、大きいときには核家族が進化すること、そして生存に必要な富εが小さいときには独占相続、大きいときには平等分配が進化することがわかった。これらを組み合わせると、はじめに示した4つの家族形態の環境要因依存性を（図3）のようにまとめることができる。

（図3）家族形態の環境要因依存性。緑は直系家族（拡大家族で独占相続）、赤は共同体家族（拡大家族で平等分配）、青は絶対核家族（核家族で独占相続）、橙は平等核家族（核家族で平等分配）を示す。

それでは、土地の豊かさや生存に必要な富といった環境は何によって決まるのだろうか？

当然これらはさまざまな要因に依存しているのだが、ここでは大雑把な傾向として以下のような説明を提案したい。

土地の豊かさは開墾が進めば進むほど失われていく。リヴィ-バッチ『人口の世界史』によると、中国や日本のように早くから稲作が始まった地域では、時代とともに新しい土地を見つけることは難しくなり、少ない土地に労働を集約させる拡大家族が進化したと考えられる。一方で、ヨーロッパでは14世紀のペストの大流行で農業人口が一時的に激減したことや、中世の農具開発によって硬い泥地が開墾できるようになったことにより、近代の直前の時点でも新規開墾の余地があったために核家族が多かったのだろうと考えられる。

生存に必要な富を決める要因の一つに、外からの侵攻を受ける頻度がある。侵攻の脅威があるときにはそれに対抗するため、必要な富は多いだろう。中国は歴史上、騎馬民族による侵攻が頭痛の種であったのに対し、島国である日本に対する侵攻は極めて稀であった。このように、大陸上の位置に応じた侵攻を受ける頻度の違いに注目して世界史を分析したのが、梅棹忠夫の『文明の生態史観』である。大陸（あるいは文明）の中央に位置するほど、近隣からの侵攻の頻度が増し、そこから周縁、島国になるにつれてその頻度が下がるという主張である。これを今のモデルの言葉で言えばεが小さくなるということである。

以上、農村の家族の振る舞いを数理モデルで表現することで、土地の豊かさと生存に必要な富という環境要因によって、地域ごとの家族形態の違いを説明することができた。

そしてさらに、それらの環境要因自体はある程度まで、開墾の進み具合と地理的な配置によって説明できることを論じた。そこで次回はいよいよ、このモデルをさらに詳しく解析することで、家族形態の違いがなぜ社会レベルの特徴の違いを生むのかを考えていく。

【関連記事を読む】『日本とドイツが似た運命を辿ったことは「家族形態」だけで説明できるのか』

【関連記事を読む】日本とドイツが似た運命を辿ったことは「家族形態」だけで説明できるのか