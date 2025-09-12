¥µ¥ë¥Ð¥È¡¼¥ì¡¦¥¯¥ª¥â»á¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡ª¡©Ï·ÊÞ¼òÂ¢¤ËÌ²¤ë¡ã³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¡ä¡§½ê¤µ¤ó¤Î¤½¤³¤ó¥È¥³¥í
¡Ö½ê¤µ¤ó¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤½¤³¤ó¥È¥³¥í¡ª¡×¡ÊËè½µ¶âÍËÌë8»þ¡Ë¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢8·î29Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¤ò³«¤±¤í¡ª¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¢¤Î¥µ¥ë¥Ð¥È¡¼¥ì¡¦¥¯¥ª¥â»á¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡ª¡© Ï·ÊÞ¼òÂ¢¤ËÌ²¤ë¡ã³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¡ä
¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î²¬ÌîÍÛ°ì¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦¤¦¤¤Ï»Ô¡£ÁÏ¶È130Ç¯¤ÎÏ·ÊÞ¼òÂ¤¡Ö¤¤¤½¤Î¤µ¤ï¡×¤Ë¡¢³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÍÍê¼ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤½¤Î¤µ¤ï¡×¤Î¸ÞÂåÌÜÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ÃæÀî¤µ¤ó¡£¡Ö¤¤¤½¤Î¤µ¤ï¡×¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ï·ÊÞ¼òÂ¤¤Ç¡¢·úÊª¤âÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î130Ç¯Á°¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼òÂ¢¤Ïº£¤â¸½Ìò¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÆüËÜ¼ò¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢¥µ¥¦¥Ê¤È½ÉÇñ»ÜÀß¤âÊ»Àß¡£ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¸Å¤¤ÆüËÜ²È²°¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥«¥Õ¥§¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Õ¥§¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÆüËÜ¼ò¤Ë¹ç¤¦¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¡£¤³¤³¤ÇÎÁÍý¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ò¡¢ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÊý¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸«³Ð¤¨¤¬¡Ä¡£
¤Ê¤ó¤È¤³¤Á¤é¤ÎÃËÀ¡¢¤¢¤Î¥µ¥ë¥Ð¥È¡¼¥ì¡¦¥¯¥ª¥â»á¤´ËÜ¿Í¡ª
¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤òÆüËÜ¤Ë¹¤á¡¢À¤³¦¤ÇÌó100Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó³¦¤Îµð¾¢¤Ç¤¹¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¼ò¤Î²ÄÇ½À¤ò¤â¤Ã¤È¹¤²¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢¥µ¥ë¥Ð¥È¡¼¥ì»á¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£ÆüËÜ¤Î¸Å¤ÎÉ¤Ê¸²½¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤¦¤¤Ï»Ô¤Î¿å¤ä¿©ºà¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤½¤Î¤µ¤ï¡×¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¤Îµð¾¢¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢²¬Ìî¤â¡Ö²¶¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª Uber Eats¤ÇÍê¤ó¤À¤³¤È¤¢¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£
³×¿·Åª¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¤¤¤½¤Î¤µ¤ï¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀ¸»ºÎÌ¤ÈÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤ÇÀ¾ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼òÂ¤¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¡¢ÁÏ¶È²È¤¬¡È¶â¶äºâÊõ¡É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»þÂå¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¼¡Âè¤ËÇä¤ê¾å¤²¤¬¸º¾¯¤·¡¢4Ç¯Á°¤Ë¤Ï·Ð±ÄÆñ¤Ë¡£¤½¤Î»þ¡¢±ï¤¢¤Ã¤Æ¼òÂ¤¶È³¦Ì¤·Ð¸³¤ÎÃæÀî¤µ¤ó¤¬¸ÞÂåÌÜ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¤Ï¡¢Å¹¤ÎÆþ¸ý¤Ç¥ì¥¸Âæ¤È¤·¤ÆÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ±É²Ú¤ò¶Ë¤á¤¿ÁÏ¶È¼Ô°ìÂ²¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶â¸Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¸°¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¿È¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
³«¾û¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¶â¸Ë¤Ç¤â³«¤±¤ëÌµÅ¨¤Î¸°¿¦¿Í¡¦¶ÌÃÖ¶³°ì¡£¶ÌÃÖ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶â¸Ë¤ÏÂçÀµ´ü¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¸°¤È21Ëü6000ÄÌ¤ê¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿Æó½Å¥í¥Ã¥¯¼°¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¤¤è¤¤¤è³«¾ûºîÀï¥¹¥¿¡¼¥È¡ª ¥µ¥ë¥Ð¥È¡¼¥ì»á¤ÈÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¥ì¥·¥Ô¤äÎò»ËÅª¤ÊÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¶ÌÃÖ¤Ï¤ï¤º¤«10Ê¬¤Ç³«¾û¤ËÀ®¸ù¡ª ¥µ¥ë¥Ð¥È¡¼¥ì»á¤«¤é¡Ö¿©»ö¡¢¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ì¡¢¶ÌÃÖ¤âÂç´î¤Ó¤Ç¤¹¡£
Å´¤ÎÆâÈâ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÀ½¤Î¸ÍÃª¤È3¤Ä¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¾å¤Î¸ÍÃª¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥ì¥·¥Ô¤Î¤è¤¦¤Ê´¬¤»æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¹¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´¬¤»æ¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢ÀèÂå¤ÎÁÏ¶È¼Ô°ìÂ²¤Î°ì¿Í¤¬ÊÆ¼÷¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¸æÎé¾õ¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ÊÁ°¤³¤ÎÃÏ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬»Å»ö¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÂçÎÌ¤Î°õ´Õ¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±¦¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¶õ¤Ã¤Ý¡£
º¸¤Î°ú¤½Ð¤·¤«¤é¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿É´²ßÅ¹¡Ö¶Ì²°¡×¤Î¾·ÂÔ¥Á¥é¥·¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¸½¶â¤ÎÂÓÉõ¤Î°ìÉô¤òÈ¯¸«¡ª
¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ÁÀ×¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¶âÌÜ¤ÎÊª¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖ²¼¤Î°ú¤½Ð¤·¤«¤é¤Ï¡¢³×À½¤ÎºâÉÛ¤ÈÂçÎÌ¤Î½ñÎà¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëºâÉÛ¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÂ¾¤Î¤â¤Î¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
Ãæ¤Ë¤Ï³ô¼°¤ÎÌÜÏÀ¸«½ñ¤äÄÌÄ¢¡¢½Ëµ·ÂÞ¡¢Ä¢Êí¤Ê¤É¡¢ÁÏ¶È¼Ô°ìÂ²¤Î¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÂçÎÌ¤Î½ñÎà¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤èºâÉÛ¤ÎÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸½¶â¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤ä»ÙÊ§ÌÀºÙ½ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÁÏ¶È¼Ô°ìÂ²¤ÎÊâ¤ß¤òÊª¸ì¤ëµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢ÃæÀî¤µ¤ó¤â¥µ¥ë¥Ð¥È¡¼¥ì»á¤âÂçËþÂ¡ª
Ï·ÊÞ¼òÂ¢¤Î±É¸÷¤ÎÎò»Ë¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡¢Âç¶½Ê³¤Î¶â¸Ë³«¾û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
