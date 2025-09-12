女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は12日、第120話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

第120話は、東海林明（津田健次郎）との26年ぶりの再会から程なく、かつての同僚・岩清水信司（倉悠貴）と結婚した岩清水琴子（鳴海唯）から速達の封書が届く。そこには、東海林が上京した本当の理由が書かれていた。柳井のぶ（今田美桜）と柳井嵩（北村匠海）は言葉を失う。その夜、嵩は机に向かうと、何かに突き動かされるように…という展開。

「柳井さん、のぶさん、久しぶりにお便りするのに、悲しいお知らせをしなければなりません。4月20日、東海林明さんが亡くなられました。あの日、庄司さんは入院していた病院を抜け出して、東京へ向かわれたのです。命の保証はできないと、お医者さまは止めたそうです。それでもどうしても、お二人に会って確かめたいことがあると。主人とお見舞いにうかがった時、東海林さんは東京から高知の病院に戻られて、うれしそうにお二人の話をなさっていました。東海林さんは『あの2人はついに見つけたぞ。逆転しない正義を』と、うれしそうにそうおっしゃって、本当にとてもうれしそうな笑顔で。それからしばらくして、息を引き取られたそうです。東海林さんの最後の願いが届けばと思い、ペンを取りました」

のぶは「こんなことって…」、嵩は「命を削って、会いに来てくれたんだな…」と絶句した。

嵩は全神経を集中。ケント紙の上を縦横無尽に鉛筆が動く。

夜が明ける。仕事部屋に入ってきたのぶはカーテンを開け「嵩さん、おはよう、朝だよ」。嵩は「できた…」――。

“おじさんアンパンマン”（あんぱんを配る太ったおじさん）には何か足りないと悪戦苦闘していたが、完成したのは皆が知る、顔があんぱんの「アンパンマン」――。

琴子の旧姓は「小田」だが、オープニングタイトルバックのクレジットは「岩清水琴子 鳴海唯」。SNS上には「琴子さん、やはり岩清水さんと結婚したのか！」「琴子さん、就職目的を無事達成」「あんなにタイプじゃないって言っていたのにw」などと悲しみの中にも祝福の声が上がった。

15日から第25週「怪傑アンパンマン」に入る。