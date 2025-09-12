女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は15日から第25週「怪傑アンパンマン」に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

次週予告。屋村草吉（阿部サダヲ）と柳井嵩（北村匠海）がついに再会。第115話（9月5日）、草吉は朝田3姉妹・朝田羽多子（江口のりこ）と21年ぶりの再会を果たしたものの、嵩とはニアミスだった。2人は何を語るのか。

SNS上には「次週、やっとヤムさんと嵩が対面」「ヤムおんちゃんと嵩が久しぶりに再会。うれしい」「嵩、ヤムおんちゃんと会えたんだね」などの声。期待が高まっている。

ミュージカル「怪傑アンパンマン」は、やなせ氏が57歳の1976年（昭和51年）に初上演された。