◇「あんぱん」東海林明役・津田健次郎インタビュー

女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は12日、第120回が放送され、声優の津田健次郎（54）が好演した高知新報の「月刊くじら」元編集長・東海林明の“最期”が描かれた。「アンパンマン」誕生へ最後の後押しをした前日（11日・第119回）の本格再登場から急転。突然の悲報に、涙の視聴者が相次いだ。津田に撮影の舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

第120回は、東海林明との26年ぶりの再会から程なく、かつての同僚・岩清水信司（倉悠貴）と結婚した岩清水琴子（鳴海唯）から速達の封書が届く。そこには、東海林が上京した本当の理由が書かれていた。柳井のぶ（今田美桜）と柳井嵩（北村匠海）は言葉を失う。その夜、嵩は机に向かうと、何かに突き動かされるように…という展開。

「4月20日、東海林明さんが亡くなられました」

東海林は2人に確かめたいことがあると、医師の制止を振り切り、入院中の病院を抜け出して上京していた。のぶは「こんなことって…」、嵩は「命を削って、会いに来てくれたんだな…」と絶句した。

嵩は全神経を集中。ケント紙の上を縦横無尽に鉛筆が動く。

夜が明ける。仕事部屋に入ってきたのぶはカーテンを開け「嵩さん、おはよう、朝だよ」。嵩は「できた…」――。

“おじさんアンパンマン”（あんぱんを配る太ったおじさん）には「何かが足りない」と悪戦苦闘していたが、完成したのは皆が知る、顔があんぱんの「アンパンマン」――。

1973年（昭和48年）10月、嵩が新たに生み出した「あんぱんまん」（当初は平仮名表記）は子ども向けの月刊絵本として刊行。幼稚園や図書館に置かれた。

津田は「再登場のお声掛けを頂いた上に、東海林の人生を最期まで全うさせていただけるなんて、本当に役者冥利に尽きます」と感謝。「高知新報編」の撮影を終え、実はいったん自身のクランクアップを迎えていたが、東海林がのぶと嵩の面接官を務めたシーンの津田の演技に、中園氏が感銘。「アンパンマ」ン誕生の“ラストピース”としての再登場が決まった。

東海林役のモデルとなった「月刊高知」の編集長・青山茂氏は1981年（昭和56年）、膵臓がんのため逝去（享年73）。数週間ぶりの収録現場に入るにあたり、津田は「ご病気のことは、真っ先にスタッフの方々と確認しました。早期発見が難しく、東海林は自分の死期を悟っていて、のぶと嵩に会いに行くチャンスは今が最後と思ったのかもしれません。そうであれば、彼にとっては覚悟を決めた上京だったことも分かります」。さらに、第24週の演出担当・橋爪紳一朗監督と相談し、台本にはない回想シーンを撮影した。

「玄関からリビングに案内される時、ほんの一瞬だけ自分の背中を触ることにしました」。東海林役を演じ切る心意気、青山氏へのリスペクトが細部にまで込められた。

東海林を突き動かしたのは、のぶと嵩の「逆転しない正義」への共鳴。「彼自身も戦時中の後悔を抱えていたので、高知新報の面接で2人の言葉と想いがシンクロしたんですよね。だからこそ2人を全力で応援し、送り出しました。『逆転しない正義』を見つけることが、東海林にとっても積年の想いになるぐらい、2人との出会いは重くて大きくて。病を押してまで“最後の仕事”をやり遂げる、並々ならぬ熱量を実感しました」と振り返った。

朝ドラ出演は、語りも務めた2020年度前期「エール」以来5年ぶり2回目。声優業はもちろん、10月期のTBS日曜劇場「ロイヤルファミリー」（日曜後9・00）、映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」（9月26日公開）など役者としても快進撃が続く。

今後の展望を尋ねると「『エール』は映像作品に“顔出し出演”をしていくきっかけになったんですが、今回はさらに多くの方々に僕の存在を知っていただけて。『あんぱん』をご覧になった方が、今度はアニメに触れてくださったり。声の仕事も映像の仕事も同時進行で、純度の高いお芝居を皆さんにお届けできたらなと思います」とフル回転を誓った。