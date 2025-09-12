ピーナッツデザイン♡iPhone 17対応の新作ケースがHameeから登場

Hameeから、スヌーピー好きにたまらないiPhone 17対応ケースが登場しました。「PEANUTS/ピーナッツ CERTA フリップ窓付きダイアリーケース」は、スマホを全面カバーしながら、閉じたままでも時間や通知を確認できる便利な仕様。可愛いデザインと実用性を兼ね備え、毎日のスマホライフをもっと楽しく快適にしてくれるアイテムです♡

ピーナッツデザインの新作ケース

今回発売される「CERTA フリップ窓付きダイアリーケース」は、3種類のスヌーピーデザインがラインアップ。

どれも可愛らしく、世代を問わず楽しめるデザインです。フタ部分には窓が付いており、閉じたままでも時刻や通知を確認できるのが便利。

ICカード収納ポケットも搭載されており、電波干渉防止シート入りなので、そのまま改札タッチもOKです♪

機能性とエコを両立したスマホケース

ケースはスマホをしっかり守るダイアリータイプ。マグネット内蔵フタで片手でも開閉しやすく、使用時には背面に固定できるため操作もスムーズです。

さらに、PCケース部分にはGRS認証100％リサイクル素材を採用し、環境にも配慮。毎日使うものだからこそ、実用性とサステナビリティの両方を叶えたアイテムといえます。

製品情報まとめ

対応機種：iPhone 17

デザイン：スヌーピー/オフホワイト/ドッグハウス、スヌーピー/タイル/バスタイム、スヌーピー/ベージュ/クッキー

発売日：2025年9月11日(木)

販売場所：Hamee公式オンラインストア／Hamee取扱店舗

毎日のスマホ時間をもっと楽しく♡

お気に入りのデザインに守られながら、機能性も兼ね備えたケースを使うと、スマホを触る時間がもっと心地よくなります。

ピーナッツの世界観に癒されながら、便利さと可愛さを両立できるのは嬉しいポイント。新しいケースで、日常にちょっとした楽しみをプラスしてみませんか？