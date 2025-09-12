『あんぱん』衝撃事実にネット「嘘でしょ!?」「フラグは立ってたけど急展開過ぎる」【ネタバレあり】
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第120回が、12日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。
第120回は、東海林（津田健次郎）の訪問からほどなくして、琴子（鳴海唯）から手紙が届く。そこには東海林が上京した本当の理由が書かれていた。手紙を読んで言葉を失うのぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）。その夜、嵩は何かに突き動かされるように鉛筆を走らせる…という展開が描かれた。
琴子からの手紙で東海林が亡くなったことを知ったのぶと嵩。視聴者からは「東海林さん…朝から号泣です」「アンパンマン完成した瞬間なんか鳥肌立った 東海林さんの後押しは嵩にとって心強かっただろうな」「東海林さん嘘でしょ!?完全にロスです」「命を削って会いに来てくれたんだね」「まさか東海林さんがアンパンマン誕生に繋がるとは…」「フラグは立ってたけど急展開過ぎる」などの声が寄せられている。
