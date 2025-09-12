今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第120話が12日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、東海林（津田健次郎）の訪問からほどなくして、琴子（鳴海唯）から手紙が届く。そこには東海林が上京した本当の理由が書かれていた。手紙を読んで言葉を失うのぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）。東海林が亡くなったことも書かれていた。その夜、嵩は何かに突き動かされるように鉛筆を走らせる。そして、あんぱんの顔をした「あんぱんまん」が完成した。お腹がすいて困った人に自分の顔を食べさせるヒーローが誕生した。昭和48年10月、絵本「あんぱんまん」は出版された。子どもも笑顔でそれを読んでいた。

東海林の死をきっかけに、ついに「アンパンマン」が誕生し、ネットも涙した。新たにのぶの茶道の弟子・中尾星子役として、古川琴音が登場した。来週予告にはヤムおんちゃん（阿部サダヲ）の姿もあった。

X（旧ツイッター）には「琴子さんはやっぱり岩清水さんと結婚したのね」「編集長さん、やっぱりフラグだったのか」「編集長やっぱりか」「初回のシーンだ」「ここで第一回の冒頭に繋がるんか」「のぶ『嵩さん、おはよう。朝だよ』嵩『出来た……』これって初回の？」「アンパンマン！」「ついにアンパンマンがアンパンマンになるのか！？」「アンパンマンの誕生だ！東海林さんの最期の姿が今のアンパンマンになったのね」「キターーーー！」「アンパンマン爆誕！」「そして、あんぱんまん最終形爆誕！！」「朝からウルルンやわ！」「やっと見たことのあるアンパンマンに」「ようやくおなじみの姿に」「アンパンマンの誕生にグッときてる」「女の子にウケてる！」「確かによくよく考えると 頭を食べてねってすごいよね」「顔を食べさせるのは衝撃だよね」「古川琴音ちゃんだ。どういう役なんだろう」「ジャムおじさんも爆誕」「わ〜い、ヤムおんちゃんが出てくるとうれしい」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。