今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語です。＜朝田のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じています。第120回では、のぶと嵩が探し続けた「逆転しない正義」を体現したキャラクター「アンパンマン」が誕生しました。嵩を演じる北村さんにお話を伺いました。（取材・文：婦人公論.jp編集部）

【写真】軍隊で再会した嵩と健太郎

* * * * * * *

最後にのぶが

＜のぶの励ましや高知新報時代の上司、東海林との再会をきっかけに、嵩はアンパンを配る太ったおじさんのキャラクターを推敲し、ようやくアンパンの顔をしたヒーロー「アンパンマン」が誕生した。『あんぱん』初回の冒頭で描かれたシーンと重なる場面となった＞

『あんぱん』では、のぶや伯父の寛さんなど登場人物全員にやなせさんの思いや言葉が散りばめられています。全ての役柄にアンパンマンのキャラクターがあてはめられている。誰か1人欠けても、柳井嵩はアンパンマンを描けなかった。母親の登美子も含めて嵩が出会ってきた全員が嵩にいろんな言葉を投げかけてくれる。その言葉を受けて、嵩は返していく。最後にのぶが嵩の手を引っ張ってくれて、初めてアンパンマンが出来上がったのだと感じています。

初回のシーンは、嵩が絵本のアンパンマンを描く場面でした。この撮影をした時には、先々のことがわからなかったので、とにかくやなせさんを模倣しようとお芝居をしました。120回で改めてこのシーンを撮り直したのですが、アンパンマンを見たときに、初回の撮影の時とは全く違う感覚になったんです。嵩として見ると、愛しさと、ここまでの苦しさと、今まで出会ってきた人たちの顔が浮かびました。

特に強く感じたのが、のぶと２人の軌跡です。のぶに常に尻を叩かれながら嵩は前に進んできたし、嵩がのぶの前に立つ瞬間もあった。史実ではやなせさんと暢さんは高知新報時代に出会いますが、嵩とのぶは幼なじみ。史実よりも長く一緒に過ごしてきたことになります。

＜『あんぱん』初回は初期のアンパンマンが空を飛ぶ映像で始まった。仕事場でアンパンマンのイラストを描く嵩にのぶが明るく声をかける。今田さんと北村さんの老けメイクが話題を呼んだ＞

初回のシーンについて、チーフ監督は「『あんぱん』をやりきる覚悟を見せるシーンだ」とお話されていました。120回ではもう一度お芝居をしましたが顔の角度も違いますし、初回のような老けメイクもしていません。

ただ、初回も120回も演技の根っこは全く同じ「やなせたかしイズム」がありました。やなせたかしをモデルにした柳井嵩を演じてきたので、育ってきたのはやなせさんそのものではなくて、よく似た違う花や草木だったということです。

前室にいた理由

撮影期間中、僕は一度も楽屋に帰りませんでした。前室にいることが使命のように感じていたのです。『あんぱん』は撮影期間も1年と長い。最終的に人間関係が大切になっていくと考えました。人と人との会話の中で、日々を生み出していく作業になる。

役者もスタッフの１人という考えです。役者は台本や演出を与えられる立場ですが、僕は自分の頭で考えて納得したいタイプ。だから前室にいて、とにかくいろんな人と作品の話じゃなくてもいいから何でもない会話をしようと決めていました。



（『あんぱん』／(c)NHK）

気づけば今田さんも前室にいてくれるようになって。今田さんと前室で一緒にいるようになったことがドラマとリンクしたように感じています。



最終的に原さんや河合さん、（高橋）文哉くんと、同世代のキャストはみんな前室にいてくれるようになりました。今田さんと２人で守り神のように前室にずっといて、いろんな人と会話をしながら現場を作っていったような気がします。

今田美桜の強さ

＜ヒロインののぶを演じた今田美桜とは映画『東京リベンジャーズ』シリーズをはじめ、共演作も多い。『あんぱん』劇中では、明るく前向きなのぶが、内向的で繊細な嵩を励ましてきた＞

『あんぱん』の主演は今田さんであり、のぶの物語です。1年の撮影を通して、今田さんが何度も立ち止まるところを横で見てきましたし、そのたびに話し合ってきました。悩んだときは、言葉にして1個1個消化していかないといけない瞬間があります。



（『あんぱん』／(c)NHK）

1年前想像していた以上に柳井嵩として悩む瞬間が多くて。今田さんとは、お互いの歩みを本当に松葉杖のように支え合いながら、やってきました。

今田さんはお芝居から離れた時もずっと脚本やシーンの話をしているんです。責任感の強さを感じましたし、そこがのぶと通じるところ。今田さんの強さにスタッフキャスト一同が魅了されて、支えられていたのではないかなと思います。

健太郎が文哉くんでよかった

＜嵩の親友・健太郎を演じたのが高橋文哉さんだ。美術学校時代からの友人で、のぶの妹・メイコと結婚したことから嵩と健太郎は義兄弟になった＞

健太郎は、軽いけれど温かいリズムでしゃべってくれる。心から親友と呼べる存在を文哉くんが作り出してくれました。戦争の時も健ちゃんがいなければ、嵩はもしかしたらとっくに死んでいたかもしれない。常に心を和らげてくれるし、友人として喝を入れてくれる。のぶと同様に、嵩の人生を彩ってくれた本当にかけがえのない1人です。それを演じたのが文哉くんで良かったです。

文哉くんとはスタイリストさんが一緒です。スタイリストさんから「多分、匠海と違うタイプだと思う」と言われていました。俳優仲間からも「文哉くんは輝きすぎている。匠海はくすんでいるから合わないと思う(笑)」と伝えられていたんです。

文哉くんがクランクインした時には「まぶしいな」と思ったんですよ。でも、ある時文哉くんが「DISH//」のライブを見て、長文の感想をスタイリストさん経由で送ってくれて。「その思いに応えたい」と、徐々に会話が増えました。今では本当に良き友人です。

文哉くんはこの先、いろいろな作品を背負うことが増えてくる役者だと思っています。それぐらい魅力がある。だからこそ、文哉くんが何か迷ったときに、彼が立ち返れる存在の役者でいたい。文哉くんにとって不甲斐ない先輩ではいたくないですね。

大森元貴を尊敬

＜嵩の生涯にわたる友人となったのが人気バンド「Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）」の大森元貴さん演じる作曲家のいせたくやだ。作曲家のいずみたくさんをモデルにした役だ。北村さんは４人組バンド「DISH//」のリーダーとしても活躍しており、以前から大森さんと親交があったという＞

大森元貴くんとは、お互いの持っている感覚が一緒だと思っています。元貴くんと初めてお芝居を合わせたときに、久々に「なんでこんなにやりやすいんだろう」と驚きました。お互い音楽活動でボーカルをやっているということが、お芝居の助けになっていると感じたんです。



（『あんぱん』／(c)NHK）

初めて仲間を見つけた感覚に近くて。元貴君はクランクアップの時に「匠海くんを尊敬しています」と言ってくれたし、僕も「大尊敬しています」と伝えました。そうやって言い合える仲間は、見つけようと思って見つかるものじゃない。僕が肩を落とした時、横で肩を落としている元貴君がいることは日々の支えでした。そんな2人だからこそできた芝居もあったと思っています。

音楽番組で『あんぱん』のスペシャルステージがあった時に、生き生きと歌う元貴君を見て、本当に素晴らしいアーティストであり表現者だと思いました。役者を続けてほしいです。その才能に嫉妬もしました。音楽の現場で出会えるように僕も頑張りますし、元貴君がまた役者の現場に来て出会い直せるタイミングがあったら嬉しいです。