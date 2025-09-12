＜旦那も義姉も迷惑デース！＞約束を2時間オーバー…アレルギー配慮した結果、逆ギレ【第2話まんが】
私はミサキ（28）。旦那のアツシ（28）とセイ（5か月）の3人暮らしです。近くには義実家と義姉・ヒサエ（31）さんの家があり、どちらも徒歩15分の距離。今朝8時半に義姉から旦那に電話がありました。義姉の子どもミミ（2）ちゃんを9時〜12時くらいまで預かってほしいと打診されたそうです。旦那は、私の意見も聞かずOKしてしまったのです。ミミちゃんはわが家に来てママがいなくなった途端に大泣き。旦那は笑ってみているだけです。
ミミちゃんは義姉が出て行って1時間くらい泣きっぱなしでした。
本当は午前中に掃除や洗濯をしたかったのですが、それはできなくなってしまいました。
私は心の中で「疲れた……。何もできなかった……。お義姉さん、そろそろ帰ってくるかな。お腹すいた……」と思いながら、ただじっと待っていました。
約束の時間に遅れるのならきちんと連絡を入れるべきです……。
旦那とケンカになるのも面倒。ミミちゃんを預かる約束を勝手に決めた旦那への怒りは我慢していました。でも最後の義姉の逆ギレに、もう爆発しそうです！！！
義姉は最初、12時にミミちゃんを迎えに来ると言ったんです。
だから公園に行ったり付きっ切りで遊んだりして3時間。
それでも迎えに来ず、遊ぶネタもつきてしまいました。
私たちもお腹がすいたし、ミミちゃんだってすいていますよね。
でも「食べさせないで」と言われたし、勝手に食べさせたものがアレルギーだったらとても怖いです。
それなのに、迎えにきた義姉にそのことを指摘すると、謝罪するどころか逆ギレをされたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
ミミちゃんは義姉が出て行って1時間くらい泣きっぱなしでした。
本当は午前中に掃除や洗濯をしたかったのですが、それはできなくなってしまいました。
私は心の中で「疲れた……。何もできなかった……。お義姉さん、そろそろ帰ってくるかな。お腹すいた……」と思いながら、ただじっと待っていました。
約束の時間に遅れるのならきちんと連絡を入れるべきです……。
旦那とケンカになるのも面倒。ミミちゃんを預かる約束を勝手に決めた旦那への怒りは我慢していました。でも最後の義姉の逆ギレに、もう爆発しそうです！！！
義姉は最初、12時にミミちゃんを迎えに来ると言ったんです。
だから公園に行ったり付きっ切りで遊んだりして3時間。
それでも迎えに来ず、遊ぶネタもつきてしまいました。
私たちもお腹がすいたし、ミミちゃんだってすいていますよね。
でも「食べさせないで」と言われたし、勝手に食べさせたものがアレルギーだったらとても怖いです。
それなのに、迎えにきた義姉にそのことを指摘すると、謝罪するどころか逆ギレをされたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか