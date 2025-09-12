ラルフ ローレンがライダーカップ米国チームのオフィシャルアウトフィッターに！ 提供ユニフォームの販売も開始
全米プロゴルフ協会とのパートナーシップを継続するラルフ ローレンが、ライダーカップ米国チームのオフィシャルアウトフィッターとして7回目のパートナーシップを結んだ。これにより、米国チームへのユニフォームの提供を今年も行っていく。
【写真】“USAワッペン”のプレミアム感がすごい！ ハイセンスなポロシャツも全部ほしくなる
2年に1回行われる、米国と欧州の対抗戦「ライダーカップ」。米国や欧州を中心に大きな盛り上がりを見せる本大会は、ゴルフ界でも特に有名でファンも多い。そんな注目度の高い大会で選手のユニフォームを担当するわけだが、試合中のゴルフウェアだけでなく、さまざまな衣装を提供するという。開会式やウェルカムディナーをはじめ、到着時および試合中におけるユニフォーム、アウターウェア、テーラードウェアなど。また、ラルフ ローレン ライダーカップ アンバサダーであり、米国チームのキャプテンでもあるキーガン・ブラッドリーをはじめ、米国チームのキャディや配偶者、パートナー全員に対してもウェアを提供するなど万全のサポート体制だ。ラルフ ローレンといえば、ゴルフコースの内外を問わず、スポーツとスタイルの融合を追求してきたブランド。そうした背景から、いかなるシーンにおいても最適なウェアを提供できる点は強みだといえるだろう。コース用ユニフォームのデザインは、米国チームの団結力、スポーツマンシップ、スピリットを反映するように制作。革新的な機能性素材を、赤、白、青のカラーで上手くまとめている。また、どんなコンディションでも最高の快適さを維持するため、カシミヤ フーディ、テクニカルベスト、おなじみのハーフジップ、防風ジャケットなど、状況に応じて重ね着できるアイテムや、天候に対応したデザインもラインナップしているという。この「ラルフ ローレン ライダーカップ コレクション」は、ラルフ ローレン公式オンラインストア及び、RLX取扱い店舗でも一部商が発売される。大会の応援にも熱が入る特別なコレクションになるため、気になる人は早めにゲットしよう。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「オシャレだと思う女子プロ」ランキング！ 原英莉花に河本結……ゴルフ界のファッションリーダーは誰だ?】を掲載中
