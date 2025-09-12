¡ãÂ®Êó¡ä½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£Äù¤á¡ª 2¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡¡À¾¶¿¿¿±û¡¢Èª²¬Æà¼Ó¤¬4¥¢¥ó¥À¡¼È¯¿Ê
¡ã¥¯¥í¡¼¥¬¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥·¥Æ¥£Áª¼ê¸¢ ½éÆü¡þ11Æü¡þTPC¥ê¥Ð¡¼¥º¡¦¥Ù¥ó¥É¡Ê¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¡Ë¡þ6876¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±¤ÎÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÏÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£º£Âç²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢10·î¤«¤éÃæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢ÆüËÜ¤òÅ¾Àï¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¸¢¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò´ð¤Ë³ÎÄê¤¹¤ë¡£
¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÎºÇ¿·¥¹¥¤¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏ¡ª °ìÂÎ¤É¤³¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
ÆüËÜÀª¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë13¿ÍÁ´°÷¤¬½Ð¾ì¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯101°Ì¤«¤éÉâ¾å¤·¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡¢6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¡¦1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö70¡×¤Ç½éÆü¤Î¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤¿¡£3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç·Þ¤¨¤¿17ÈÖ¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤ò¥Ð¡¼¥Ç¥£Äù¤á¡£2¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢¸½ºß42°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±124°Ì¤ÎºûÀ¸Í¥²Ö¤ÈÆ±138°Ì¤ÎÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï4¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¥¢¥¸¥¢½Ð¾ìÏÈ¤Ø¤Î³ê¤ê¹þ¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì80°Ì°ÊÆâ¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ëÍèµ¨¥·¡¼¥É¸¢¡Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼1¡Ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2ÆüÌÜ¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¤³¤ÎÂ¾¤ÎÆüËÜÀª¤ÏÀ¾¶¿¿¿±û¡¢Èª²¬Æà¼Ó¤¬4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡£¸½ºß¥È¥Ã¥×¤È5ÂÇº¹¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤Ï3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç½éÆü¤Î¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤¿¡£´ä°æÌÀ°¦¡¢´ä°æÀéÎç¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Ï2¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤ë¡£¸Å¹¾ºÌ²Â¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Ç½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÇÏ¾ìºé´õ¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¸½ºß¡¢½ªÈ×¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï9¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥ã¥Í¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ï¥Ê¥»¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡£2ÂÇº¹¤Î7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤Ë¥¸¥¸¡¦¥¹¥È¡¼¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢6¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¥¥à¡¦¥»¥è¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤é6¿Í¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ÚLIVE¡Û¥¯¥í¡¼¥¬¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥·¥Æ¥£Áª¼ê¸¢ ¥¹¥³¥¢Â®Êó
ÆüËÜÀª¤Ï²¿»þ¤«¤é¡©¡¡Âç²ñ2ÆüÌÜ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡õ¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö
»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¤Çº¸¼ê¼ó¤¬°ìÄ¾Àþ¡×¤À¤«¤é¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ò¼Ì¿¿¡Ó
½é»²Àï¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï¡© ²¤½£´ú´ÏÂç²ñ¤ÎÂè1R»ÃÄêÀ®ÀÓ
¡ÚLIVE¡ÛÆüËÜÀª3¿Í¤Ï¡© ÊÆÃË»Ò¥×¥í¥³¥¢Áª¼ê¸¢ ¥¹¥³¥¢Â®Êó
¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÎºÇ¿·¥¹¥¤¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏ¡ª °ìÂÎ¤É¤³¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
ÆüËÜÀª¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë13¿ÍÁ´°÷¤¬½Ð¾ì¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯101°Ì¤«¤éÉâ¾å¤·¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡¢6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¡¦1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö70¡×¤Ç½éÆü¤Î¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤¿¡£3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç·Þ¤¨¤¿17ÈÖ¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤ò¥Ð¡¼¥Ç¥£Äù¤á¡£2¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢¸½ºß42°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±124°Ì¤ÎºûÀ¸Í¥²Ö¤ÈÆ±138°Ì¤ÎÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï4¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¥¢¥¸¥¢½Ð¾ìÏÈ¤Ø¤Î³ê¤ê¹þ¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì80°Ì°ÊÆâ¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ëÍèµ¨¥·¡¼¥É¸¢¡Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼1¡Ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2ÆüÌÜ¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¤³¤ÎÂ¾¤ÎÆüËÜÀª¤ÏÀ¾¶¿¿¿±û¡¢Èª²¬Æà¼Ó¤¬4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡£¸½ºß¥È¥Ã¥×¤È5ÂÇº¹¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤Ï3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç½éÆü¤Î¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤¿¡£´ä°æÌÀ°¦¡¢´ä°æÀéÎç¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Ï2¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤ë¡£¸Å¹¾ºÌ²Â¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Ç½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÇÏ¾ìºé´õ¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¸½ºß¡¢½ªÈ×¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï9¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥ã¥Í¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ï¥Ê¥»¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡£2ÂÇº¹¤Î7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤Ë¥¸¥¸¡¦¥¹¥È¡¼¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢6¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¥¥à¡¦¥»¥è¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤é6¿Í¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ÚLIVE¡Û¥¯¥í¡¼¥¬¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥·¥Æ¥£Áª¼ê¸¢ ¥¹¥³¥¢Â®Êó
ÆüËÜÀª¤Ï²¿»þ¤«¤é¡©¡¡Âç²ñ2ÆüÌÜ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡õ¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö
»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¤Çº¸¼ê¼ó¤¬°ìÄ¾Àþ¡×¤À¤«¤é¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ò¼Ì¿¿¡Ó
½é»²Àï¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï¡© ²¤½£´ú´ÏÂç²ñ¤ÎÂè1R»ÃÄêÀ®ÀÓ
¡ÚLIVE¡ÛÆüËÜÀª3¿Í¤Ï¡© ÊÆÃË»Ò¥×¥í¥³¥¢Áª¼ê¸¢ ¥¹¥³¥¢Â®Êó