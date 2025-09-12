お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、自身にまつわる衝撃的な噂について激しく否定する場面があった。

【映像】デマに憤慨する稲田

9月11日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、冒頭から和気あいあいとしたトークが展開された。

番組中、人間関係での不安について話し合う中、稲田はお笑い芸人のケンドーコバヤシが自分にまつわる事実無根の噂を広めていることに不満を表明。「ケンコバさん、私がいないところで私の話をして、ゼロの話とかが広まってたりとかするんですよ」と切り出した。

「『にけつッ!!』って番組で、『なんか最近、稲田が立ちションしてるらしい』って話してて」と、ケンドーコバヤシが自身について語っていた驚きの内容を明かした稲田。

この発言を聞いたぺえは「ついに？やめなよ」とツッコミ。稲田は即座に「ついにじゃない！」と反論した。さらにぺえは「でも何が怖いかって立ちしてるっていうことに対して、あまり誰も違和感がないことよね（笑）」と追い打ちをかける発言。稲田は「いやいやいや、ほんまちゃうわ。（違和感）あったよ！（笑）」と、必死に否定していた。