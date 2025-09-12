日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2910（+23.5 +0.81%）
ホンダ 1667（+16.5 +1.00%）
三菱ＵＦＪ 2304（+20.5 +0.90%）
みずほＦＧ 4881（+53 +1.10%）
三井住友ＦＧ 4105（+20 +0.49%）
東京海上 6525（+50 +0.77%）
ＮＴＴ 162（+0.3 +0.19%）
ＫＤＤＩ 2488（+2 +0.08%）
ソフトバンク 229（-0.2 -0.09%）
伊藤忠 8630（+65 +0.76%）
三菱商 3459（+18 +0.52%）
三井物 3651（+20 +0.55%）
武田 4517（+13 +0.29%）
第一三共 3524（0 0.00%）
信越化 4437（+24 +0.54%）
日立 4143（+27 +0.66%）
ソニーＧ 4297（+42 +0.99%）
三菱電 3861（+95 +2.52%）
ダイキン 18079（-31 -0.17%）
三菱重 3857（+45 +1.18%）
村田製 2506（+14 +0.56%）
東エレク 21828（+423 +1.98%）
ＨＯＹＡ 20984（+129 +0.62%）
ＪＴ 4744（-8 -0.17%）
セブン＆アイ 1973（-1 -0.05%）
ファストリ 48277（+327 +0.68%）
リクルート 8392（+37 +0.44%）
任天堂 14281（+131 +0.93%）
ソフトバンクＧ 17888（-17 -0.09%）
キーエンス（普通株） 55812（+92 +0.17%）
