日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2910（+23.5　+0.81%）
ホンダ　1667（+16.5　+1.00%）
三菱ＵＦＪ　2304（+20.5　+0.90%）
みずほＦＧ　4881（+53　+1.10%）
三井住友ＦＧ　4105（+20　+0.49%）
東京海上　6525（+50　+0.77%）
ＮＴＴ　162（+0.3　+0.19%）
ＫＤＤＩ　2488（+2　+0.08%）
ソフトバンク　229（-0.2　-0.09%）
伊藤忠　8630（+65　+0.76%）
三菱商　3459（+18　+0.52%）
三井物　3651（+20　+0.55%）
武田　4517（+13　+0.29%）
第一三共　3524（0　0.00%）
信越化　4437（+24　+0.54%）
日立　4143（+27　+0.66%）
ソニーＧ　4297（+42　+0.99%）
三菱電　3861（+95　+2.52%）
ダイキン　18079（-31　-0.17%）
三菱重　3857（+45　+1.18%）
村田製　2506（+14　+0.56%）
東エレク　21828（+423　+1.98%）
ＨＯＹＡ　20984（+129　+0.62%）
ＪＴ　4744（-8　-0.17%）
セブン＆アイ　1973（-1　-0.05%）
ファストリ　48277（+327　+0.68%）
リクルート　8392（+37　+0.44%）
任天堂　14281（+131　+0.93%）
ソフトバンクＧ　17888（-17　-0.09%）
キーエンス（普通株）　55812（+92　+0.17%）