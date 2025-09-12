東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.21　高値148.17　安値146.99

149.10　ハイブレイク
148.64　抵抗2
147.92　抵抗1
147.46　ピボット
146.74　支持1
146.28　支持2
145.56　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1734　高値1.1746　安値1.1662

1.1850　ハイブレイク
1.1798　抵抗2
1.1766　抵抗1
1.1714　ピボット
1.1682　支持1
1.1630　支持2
1.1598　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3574　高値1.3583　安値1.3494

1.3696　ハイブレイク
1.3639　抵抗2
1.3607　抵抗1
1.3550　ピボット
1.3518　支持1
1.3461　支持2
1.3429　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7957　高値0.8006　安値0.7949

0.8049　ハイブレイク
0.8028　抵抗2
0.7992　抵抗1
0.7971　ピボット
0.7935　支持1
0.7914　支持2
0.7878　ローブレイク