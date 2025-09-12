東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.21 高値148.17 安値146.99
149.10 ハイブレイク
148.64 抵抗2
147.92 抵抗1
147.46 ピボット
146.74 支持1
146.28 支持2
145.56 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1734 高値1.1746 安値1.1662
1.1850 ハイブレイク
1.1798 抵抗2
1.1766 抵抗1
1.1714 ピボット
1.1682 支持1
1.1630 支持2
1.1598 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3574 高値1.3583 安値1.3494
1.3696 ハイブレイク
1.3639 抵抗2
1.3607 抵抗1
1.3550 ピボット
1.3518 支持1
1.3461 支持2
1.3429 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7957 高値0.8006 安値0.7949
0.8049 ハイブレイク
0.8028 抵抗2
0.7992 抵抗1
0.7971 ピボット
0.7935 支持1
0.7914 支持2
0.7878 ローブレイク
