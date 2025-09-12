フィロソフィーのダンスの大特集！美麗グラビア＆必読インタビュー

9月26日（金）発売の『VDC Magazine 036』では、『フィロソフィーのダンス』を13ページにわたり特集。

撮影で使用したピンクの背景紙は衣装とも相性抜群で、メンバーからも「VDCの写真はいつも盛れる！」と嬉しい声をいただくほど。ページをめくるたびに目を奪われるキュートで美しいショットが満載で、「フィロのス」のさまざまな表情をたっぷり堪能できる誌面となっている。

さらにインタビューは必読！

インタビューでは、結成10周年・メジャーデビュー5周年・新体制3周年の“トリプルアニバーサリー”を迎える彼女たちに、メモリアルイヤーを彩る10枚目のシングル『迷っちゃうわ』や収録曲『Philosophy is dance!』について話を聞いた。

さらに“加入当時の自分に伝えたいメッセージ”なども必見。これまでの歩みを振り返るロングインタビューとなっている。

本日14時まで！フィロのスほか豪華【生写真特典】

本日9月12日（金）14:00までの予約で、フィロソフィーのダンスをはじめ登場アイドルの【生写真】7枚が必ず付属。スペシャルな特典を手に入れるチャンスを見逃すな！

豪華ラインナップに注目！

デビュー1年半を迎え全国ツアーを控える話題の『SWEET STEADY』、

グループ史上最大規模のワンマンライブを予定する『fav me』、7月から新体制で活動中の『クマリデパート』、全国ツアーを駆け巡る『二丁目の魁カミングアウト』、15周年を迎え記念ライブも必見の『lyrical school』、そして15周年を機に現名称に復活を遂げた『愛乙女★DOLL』が登場！

豪華7組のインタビューと個性あふれるグラビアはまさに“永久保存版”。

VDCサイトまたはタワレコでゲット

定評あるグラビアと情報が満載の『VDC Magazine 036』は、オフィシャル販売サイト「VDC’s Distribution」と、タワーレコード全国14店舗およびタワーレコードオンライン限定で販売！登場アイドルのファンなら必ず手にしてほしい。

早期購入特典は本日14時まで

本日9月12日（金）14:00までの予約で、VDCとタワーレコードそれぞれ異なる絵柄の【生写真7枚（フィロソフィーのダンス / SWEET STEADY / fav me / クマリデパート / 二丁目の魁カミングアウト / lyrical school / 愛乙女★DOLL）】が付いてくる。

今すぐVDCサイトをチェックして、確実にゲットしよう！

