　全日本プロレスは１１日、「第１２回王道トーナメント」【準決勝・優勝決定戦】が行われる９・１５後楽園ホール大会の指定席が全席完売となったことを発表した。

　全日本は、指定券完売に伴い「９月１２日（金）１０：００より各プレイガイドで立見券の販売を行います。観戦をご検討されているお客様は、お早めに前売券をお買い求めください」と告知した。

　立見券は、東側バルコニーと南側後方通路で料金は４０００円となっている。

　１５日の後楽園大会は、王道トーナメント準決勝で「宮原健斗　ｖｓ　関本大介」「綾部蓮　ｖｓ　本田竜輝」が行われ、勝者がメインイベントで優勝を争う。

　第１試合前には今月７日に２１歳で亡くなった長尾一大心選手の追悼式が行われる。

　◆９・１５後楽園ホール全対戦カード

　▼アジアタッグ選手権試合６０分１本勝負

王者組・青柳優馬、青柳亮生　ｖｓ　挑戦者組・ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起

　▼第２試合　王道トーナメント準決勝　時間無制限１本勝負

宮原健斗　ｖｓ　関本大介

　▼第３試合　王道トーナメント準決勝　時間無制限１本勝負

綾部蓮　ｖｓ　本田竜輝

　

▼第４試合　８人タッグマッチ　３０分１本勝負

デイビーボーイ・スミス　Ｊｒ．、“ミスター斉藤”土井成樹、黒潮　ＴＯＫＹＯ　ジャパン、立花誠吾　ｖｓ　大森北斗、羆嵐、井上凌、小藤将太

　▼第５試合　世界タッグ選手権試合前哨戦　バカの時代　ｖｓ　ＨＡＶＯＣ　６人タッグマッチ３０分１本勝負

鈴木秀樹、佐藤光留、真霜拳號　ｖｓ　芦野祥太郎、ザイオン、オデッセイ

　▼第６試合　６人タッグマッチ３０分１本勝負

斉藤ジュン、安齊勇馬、ライジング　ＨＡＹＡＴＯ　ｖｓ　諏訪魔、田村男児、野村直矢

　▼メインイベント　王道トーナメント　決勝戦　時間無制限１本勝負

第２試合の勝者　ｖｓ　第３試合の勝者