全日本プロレスは１１日、「第１２回王道トーナメント」【準決勝・優勝決定戦】が行われる９・１５後楽園ホール大会の指定席が全席完売となったことを発表した。

全日本は、指定券完売に伴い「９月１２日（金）１０：００より各プレイガイドで立見券の販売を行います。観戦をご検討されているお客様は、お早めに前売券をお買い求めください」と告知した。

立見券は、東側バルコニーと南側後方通路で料金は４０００円となっている。

１５日の後楽園大会は、王道トーナメント準決勝で「宮原健斗 ｖｓ 関本大介」「綾部蓮 ｖｓ 本田竜輝」が行われ、勝者がメインイベントで優勝を争う。

第１試合前には今月７日に２１歳で亡くなった長尾一大心選手の追悼式が行われる。

◆９・１５後楽園ホール全対戦カード

▼アジアタッグ選手権試合６０分１本勝負

王者組・青柳優馬、青柳亮生 ｖｓ 挑戦者組・ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起

▼第２試合 王道トーナメント準決勝 時間無制限１本勝負

宮原健斗 ｖｓ 関本大介

▼第３試合 王道トーナメント準決勝 時間無制限１本勝負

綾部蓮 ｖｓ 本田竜輝

▼第４試合 ８人タッグマッチ ３０分１本勝負

デイビーボーイ・スミス Ｊｒ．、“ミスター斉藤”土井成樹、黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン、立花誠吾 ｖｓ 大森北斗、羆嵐、井上凌、小藤将太

▼第５試合 世界タッグ選手権試合前哨戦 バカの時代 ｖｓ ＨＡＶＯＣ ６人タッグマッチ３０分１本勝負

鈴木秀樹、佐藤光留、真霜拳號 ｖｓ 芦野祥太郎、ザイオン、オデッセイ

▼第６試合 ６人タッグマッチ３０分１本勝負

斉藤ジュン、安齊勇馬、ライジング ＨＡＹＡＴＯ ｖｓ 諏訪魔、田村男児、野村直矢

▼メインイベント 王道トーナメント 決勝戦 時間無制限１本勝負

第２試合の勝者 ｖｓ 第３試合の勝者