材料4つで簡単！ジャガイモで「ポンデケージョ風もちもちパン」ができた

おやつにも朝食にも便利！

ようやく夏休みも終わり新学期が始まりましたが、毎日のごはん作りやおやつの準備など、すっかり息切れしているお母さんも多いのでは？ とくにおやつは毎日同じアイスなど、ついついマンネリしがち。

そこでご紹介するのが、家にある材料4つで簡単にできるパン、「ジャガイモで作る、ポンデケージョ風」です。まるまるっとした可愛い見た目に、小さな子も手づかみできる食べやすいサイズ感、もちもちっとした食感が大人気。パンならおやつはもちろん、多めに作っておけば、朝食にも使えますよ。

ごまやウインナーを加えても

材料はジャガイモ、薄力粉、片栗粉、粉チーズの4つだけ！粉チーズのほかに、ごまやウインナー、ベーコンなど、好みで加えてもおいしいです。

「もちもち感」がたまらない！

つくれぽ（みんなの作りましたフォトレポートのこと）にも、「簡単でモチモチですごくおいしかったです ！また絶対作ります」と大好評。「白玉粉のよりモチモチで好きかも！」という声まで届いていました。





多めに作って、おやつや朝食に使い回せたら、便利ですよね。もちもちしているので、冷めてもおいしく、子どもも喜んで食べてくれます。