人気YouTuber・平成フラミンゴのRIHOが、YouTube活動を始めた当時の驚きの預金残高を明かし、スタジオを沸かせた。

【映像】RIHOのYouTube開設時の預金残高

9月11日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、「本音はベッドの上で」というコーナーでゆーびーむ☆と松本りんす夫妻の赤裸々なトークが展開された。

番組では、松本りんすの銀行口座の残高が80円しかないことが明らかになり、出演者たちに衝撃を与えた。ぺえは「初めて見た。80円って」と驚きを隠せない様子を見せた。

VTR終了後、スタジオでは夫婦の金銭感覚についての議論が続き、稲田が「彼氏がこれくらいクズだった場合許せますか？預金残高80円で明るい人」と質問を投げかけた。

ぺえは「80円でパチンコに行ってたら許せない」と即答すると、RIHOは「夢があって、今頑張り始めてて、将来があるって人なら、80円は許せるかな」と寛容な姿勢を見せた。

さらに続けて「でも80円多いなって思いました」と意外な発言。「私YouTube始めた時64円しかなかった」と、自身のYouTube活動開始時の預金残高が松本よりもさらに少なかったことを告白した。

この衝撃の告白にぺえは「うわあ。りんす以上。りんす以上なのか、りんす以下なのか」と言葉を失う様子を見せた。