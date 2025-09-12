秋川雅史、ピアニストの息子と記念撮影 親子ショットを神田うのが公開「秋川風雅君 21歳のお誕生日おめでとう」
「千の風になって」のヒットでも知られるテノール歌手の秋川雅史（57）が10日、タレント・神田うの（50）のインスタグラムに登場。雅史の息子でピアニスト・秋川風雅との親子ショットが公開された。
【写真】似てる？ 秋川雅史＆21歳を迎えた息子・風雅の親子ショット
神田は風雅の誕生日会に参加したようで「秋川風雅君21歳のお誕生日おめでとう」と祝福。祝いの席での秋川親子との3ショットや、自身の長女（13）も交えた記念ショットなど複数枚の写真をアップした。
投稿では「中学生だった風君がもう21歳とは!!今中学生の娘もあっと言う間に21歳になっちゃうのかな…」とちょっぴりしみじみ。長女とも交流があるようで「音楽の良きお兄さんとして先輩として娘と仲良くしてくれている風君 いつもありがとう」と感謝し、「実りある充実した1年になりますように」とメッセージをつづった。
【写真】似てる？ 秋川雅史＆21歳を迎えた息子・風雅の親子ショット
神田は風雅の誕生日会に参加したようで「秋川風雅君21歳のお誕生日おめでとう」と祝福。祝いの席での秋川親子との3ショットや、自身の長女（13）も交えた記念ショットなど複数枚の写真をアップした。
投稿では「中学生だった風君がもう21歳とは!!今中学生の娘もあっと言う間に21歳になっちゃうのかな…」とちょっぴりしみじみ。長女とも交流があるようで「音楽の良きお兄さんとして先輩として娘と仲良くしてくれている風君 いつもありがとう」と感謝し、「実りある充実した1年になりますように」とメッセージをつづった。