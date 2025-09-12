１２日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１５：００ 英・鉱工業生産
１５：００ 英・製造業生産指数
１５：００ 英・商品貿易収支
１５：００ 英・貿易収支
１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
※株価指数先物・オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：大盛工業<1844>，アストロＨＤ<186A>，ＦＥＡＳＹ<212A>，リベラウェア<218A>，日駐<2353>，くら寿司<2695>，丸善ＣＨＩ<3159>，エターナルＧ<3193>，山岡家<3399>，稲葉製作<3421>，グッドコムＡ<3475>，ＪＳＢ<3480>，ＪＭＨＤ<3539>，フリービット<3843>，ｇｕｍｉ<3903>，ネオジャパン<3921>，ラクスル<4384>，スマレジ<4431>，オハラ<5218>，楽待<6037>，日本スキー<6040>，巴工業<6309>，ヤーマン<6630>，ＷＡ<7683>，正栄食<8079>，ＧＥＮＤＡ<9166>，ギフトＨＤ<9279>，イントループ<9556>，ＨＩＳ<9603>，丹青社<9743>ほか
出所：MINKABU PRESS
