先日行なわれたApple（アップル）イベントでは、新型モデルのiPhoneやApple Watch、AirPods Proが発表されましたね。

ただ、イベント終了後にApple Storeオンラインを確認したところ、iPhone 15やApple Watch Series 10など、いくつかの製品はStoreから姿を消していました。

今回のAppleイベント終了後から、Apple Storeオンラインで販売終了となった製品をまとめてお伝えします。

iPhone 15・iPhone 15 Plus

約2年前に登場したiPhone 15とiPhone 15 Plusが販売終了しました。無印iPhoneでDynamic IslandやUSB-Cポートが採用されたのはこのモデルからでしたね。

iPhone 15シリーズに関してはAppleの認定整備済製品で販売されているため、お得にiPhoneを購入したい方はチェックしてみるのもひとつの手だと思います。

iPhone 16 Pro・iPhone 16 Pro Max

iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxの登場に伴い、前モデルのiPhone 16 ProとiPhone 16 Pro Maxの販売が終了しました。チタニウム素材のProモデル、見た目もカッコよかったなぁ。

Apple Watch Series 10・Apple Watch SE（第2世代）・Apple Watch Ultra 2

今回のAppleイベントでは、Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3が発表されました。それに伴いそれぞれの前モデル、Apple Watch Series 10、Apple Watch SE（第2世代）、Apple Watch Ultra 2の販売が終了しています。

最新モデルのApple Watch3種はどれも着実に進化している印象を受けましたが、なかでもApple Watch SE 3のコスパは群を抜いて良さそうなので、ぜひ試してみたいところ。

AirPods Pro 2

より強力なアクティブノイズキャンセリングや心拍数センサーを搭載したAirPods Pro 3が登場したため、AirPods Pro 2の販売が終了しました。今年で発売から3年が経ちますが、ソフトウェアアップデートでいくつも新機能が追加されてきたため、まだまだ現役のイメージです。

ちなみに、AirPods Pro 3の新機能としてお披露目されたライブ翻訳機能は、AirPods Pro 2でも使えることが判明しています。

