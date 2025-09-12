»ÔÀî¼ÓÜ¿¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÅ´Æ»¶¶¤ò¾Ò²ð¡ª¡ÚÅÔ²ñÊÔ¡Û
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¯¤Î¿¹¡×¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡ÖÅ´Æ»¶¶¡¡ÅÔ²ñÊÔ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
Å´Æ»¶¶¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é°Ê¾å¤ËÉ÷·Ê¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢Áö¤ëÎó¼Ö¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ëµðÂç¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å´Æ»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¾ÏÆÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¹©Ë¡¤Î¹©É×¤äÅÚÃÏ¤ÎÊª¸ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ë¤Û¤ÉÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Ë¤¢¤ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÅ´Æ»¶¶¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤º¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÅ´Æ»¶¶¤Ï¡¢JRµþÍÕÀþ¤Î¡ÖÌ´¤ÎÅç¶¶ÎÂ¡Ê¤¤ç¤¦¤ê¤ç¤¦¡Ë¡×¡£¹¾Åì¶è¤Ë¤¢¤ëÌ´¤ÎÅç¸ø±à¤ÎÏÆ¤Ë¤¢¤ë±¿²Ï¤È¿·ÌÚ¾ì±Ø¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¹ÝÅ´¥È¥é¥¹¶¶¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤ÈÀéÍÕ¤ò·ë¤Ö¼óÅÔ¹âÂ®¤ä¹ñÆ»¤ò¡¢È¾·Â400£í¤ÎµðÂç¤Ê¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤éÅ´Æ»¶¶¤¬¸Ù¤°»Ñ¤Ï°µ´¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹¤¤±¿²Ï¤Î¾å¤Ë¤â²Í¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Îó¼Ö¤¬³¤¾å¤òÆÍ¤ÃÀÚ¤Ã¤ÆÁö¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë²Õ½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÖÁë¤«¤é¤Î·Ê¿§¤â¡¢¹©¶ÈÃÏÂÓ¤È³¤¤ÎÀÄ¤µ¤ÎÂÐÈæ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¾å¡¢Å´¹ü¤Î¥È¥é¥¹¤¬µ¬Â§Àµ¤·¤¯ÊÂ¤Ö¸÷·Ê¤Ï¤Þ¤ë¤ÇSF±Ç²è¤ÎÇØ·Ê¤Î¤è¤¦¡£²ßÊªÀþ¡Ê±ÛÃæÅç»ÙÀþ¡Ë¤È¹çÎ®¤¹¤ë¹½Â¤¤â¤È¤Æ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£
Æ±¤¸¤¯ÅÔÆâ¤À¤È¡¢ÅìÉð°ËÀªºêÀþ¤Î¡Ö¶ùÅÄÀî¶¶ÎÂ¡×¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¶ùÅÄÀî¤òÅÏ¤ë¶¶¤Ç¡¢ÊÌÌ¾¡Ö²ÖÀî¸ÍÅ´Æ»¶¶¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1931Ç¯¤Ë½×¹©¡Ê¤·¤å¤ó¤³¤¦¡Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¶¶¤Ï¡¢·Ê´ÑÇÛÎ¸¤Î¤¿¤á¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£¶¶¤Î¾åÉô¤ËÌÜÎ©¤Ä¥È¥é¥¹¤ä¥¢¡¼¥Á¤òºî¤é¤º¡¢·Ê´Ñ¤ò³ÎÊÝ¡£¶ùÅÄ¸ø±à¤äÀõÁð¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÖÆâ¤«¤é¤Î»ë³¦¤â¼×¤é¤º¡¢ÀõÁð¤Î·Ê¿§¤ä¶ùÅÄÀî¤ÎÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÁë¤ÎÄ¯¤á¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÅÔ²ñ¤ÎÅ´Æ»¶¶¤Ï¡¢¤³¤³¤¯¤é¤¤¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¶¶¤Î¾å¤ËÅÏ¤êÀþ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÊ¬´ô´ï¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÅ´Æ»¥¸¥ç¡¼¥¯¡Ë¡£Ê¬´ô´ï¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ¤¬15Ò¡¿£è¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îó¼Ö¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¶¶¤òÅÏ¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢ÀõÁð¤ÎÌ¾ÊªÅªÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ2020Ç¯6·î¡¢²ÖÅÄÀîÅ´Æ»¶¶¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡£¶¶¤Î¤¹¤°¤Î²£¤ËÍ·ÊâÆ»¡Ö¤¹¤ß¤À¥ê¥Ð¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÅÅ¼Ö¤ä¿åÊÕ¤ÎÉ÷·Ê¤ò´Ö¶á¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀõÁð¤ÈÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ò¤Ä¤Ê¤°»¶ÊâÆ»¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ñ¸÷¤ÎºÝ¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¹Åç»Ô¤òÎ®¤ì¤ëÅ·ËþÀî¡Ê¤Æ¤ó¤Þ¤¬¤ï¡Ë¤Ë²Í¤«¤ë¡Ö¹ÅÅÅ·Ëþ¶¶¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¹ÅçÅÅÅ´¡Ê¹ÅÅ¡Ë¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼ÖÀìÍÑ¤Î¶¶¡£Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬ÀîÉý¤Î¤¢¤ëÅ´¶¶¤òÆ²¡¹¤ÈÅÏ¤ë¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¤â°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶¶¤Ï¼«Æ°¼Ö¤¬ÄÌ¤ì¤º¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¡¢¤½¤·¤Æ¹ÅÅ¤À¤±¤¬Áö¤ëÆÃÊÌ¤ÊÅ´Æ»¶¶¡£Î¾Â¦¤ËÉý1.7£í¤ÎÊâÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢µ°Æ»ÉôÊ¬¤È¤ÏÊ¬¸ü¤¤ÊÉ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬´Ö¶á¤òÄÌ¤ê¤Ì¤±¤ëÇ÷ÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¡£²»¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤â¤Ï¤ä¼«Ê¬¤¬¹ÅÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£
Îò»Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£1912Ç¯¡ÊÂçÀµ¸µÇ¯¡Ë¤Ë³«¶È¤·¤¿¹ÅÅÅ·Ëþ¶¶¤Ï¡¢¸¶Çú¤ÎÈï³²¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¿¶¶¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çú¿´ÃÏ¤«¤é¤ï¤º¤«1.05Ò¤È¤¤¤¦¶á¤µ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Íî¶¶¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÉü¶½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤â»¾¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÁ°¤ÈÆ±¤¸¡Ö¥¬¥¿¥ó¥´¥È¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ç¥¤¥ó¥È²»¤¬¸½Âå¤Ç¤â¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ëÉ÷·Ê¤Ë¡¢¿´¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÊÉ¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤«¤é±£¤ì¤¿Ì¾Êª¶¶¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¹Åç´Ñ¸÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¼¤Ò¡£
¡ü»ÔÀî¼ÓÜ¿
1987Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¥Ç¥È¥í¥¤¥È°é¤Á¡£Éã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤â½Ð±é¡£Ãø½ñ¡ØÅ´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£¤¤¤Ä¤«¡ÖÅ´Æ»¶¶¡¡ÅÄ¼Ë¡¦Àä·ÊÊÔ¡×¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¸ø¼°Instagram¡Ú¡÷sayaichikawa.official¡Û