EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¡£·àÅª¤Ê¥Á¡¼¥à°ÜÀÒ¤«¤éÀ¤³¦Ëã¿ý¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿
Ëã¿ý¥×¥í¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¡×¤¬9·î15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¿·µ¬¥Á¡¼¥à¤¬»²Àï¤·¡¢»î¹ç¿ô¤â¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
º£Ç¯¤Î½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ºÇ¤â·ã¤·¤¯Éâ¤ÄÀ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¿ý»Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆâÀî¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤À¤í¤¦¡£
5·î¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿M¥ê¡¼¥°¡ÖKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¤«¤é·ÀÌóËþÎ»¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢ÌµÇ°¤ÎÂàÃÄ¡£¤·¤«¤·¡¢Íâ6·î¤Ë¤Ï¡ÖEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡×¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢M¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢7·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦Ëã¿ýTOKYO¡¡2025¡×¡Ê°Ê²¼¡¢À¤³¦Ëã¿ý¡Ë¤Ç¤ÏÍ½ÁªºÇ²¼°Ì¤Ç¤ÎÄÌ²á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÁª¤Ç¤ÏÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç¾¡Íø¤ò½Å¤Í¡¢·àÅª¤ÊÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¡£
º£¡¢Ëã¿ý³¦¤ÇºÇ¤âà¼ç¿Í¸øá¤ÊÃË¤¬¡¢M¥ê¡¼¥°¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¢£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¤Î²òÊü
¡½¡½¡½EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ëã¿ý¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡Ê°Ê²¼¡¢ÆâÀî¡Ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤«¤é1½µ´Ö¤ÇÀ¤³¦Ëã¿ý¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³1¥õ·î¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½M¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢ÆâÀîÁª¼ê¤ÏºÇ¤âÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿M¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢Á°½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¤«¤é·ÀÌóËþÎ»¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆâÀî¡¡4·î6Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤ÎÌÌÃÌ¤Ç¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é·ÀÌóËþÎ»¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ÏËèÇ¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ÊM¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï³Æ¥Á¡¼¥à¤ÈÁª¼ê¤Ï´ðËÜÅª¤ËÃ±Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡Ë¡£
´ë¶È¡¦¥Á¡¼¥à¤¬¤½¤¦È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢±Êµ×¤ËÂ³¤¯»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£6Ç¯´Ö¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°Õ³°¤È¤¹¤ó¤Ê¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¼¡¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂàÃÄ¤ÎÈ¯É½¤Ï¤½¤ì¤«¤é1¥õ·îÈ¾¸å¡¢M¥ê¡¼¥°¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»Ä¾¸å¤Î5·î19Æü¤Ç¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÀî¡¡¥Á¡¼¥à¤Î°Õ¸þ¤È¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Î4·î18Æü¤Ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¡ÖÍèµ¨´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆËÍ¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢È¯É½¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£M¥ê¡¼¥°¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÊ¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤âÂç¤¤¤ÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤ÊÌòÌÜ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬°ì»þÅª¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢À¤³¦Ëã¿ý¤Ç¤ÎÆâÀîÁª¼ê¤Ï¤É¤³¤«³Ú¤·¤ó¤ÇËã¿ý¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÀî¡¡ËÍ¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ëã¿ýÂÇ¤Á¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹Î©¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤è¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤³¤Î¤ªº×¤ê¤òÃ¯¤è¤ê¤â³Ú¤·¤â¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢·è¾¡Àï¤ÇÆ±Âî¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥¸¥å¥ó¥½¥¯Áª¼ê¤¬ÌòËþ¤Î»Í°Å¹ï¤ò¤¢¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÅÀ¿ô¾õ¶·Åª¤ËËÍ¤ÎÍ¥¾¡¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È½ã¿è¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼«Í³¡×¤ËÀï¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¾¡¤Ä
¡½¡½ÏÃ¤òÌá¤¹¤È¡¢¤¹¤°M¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÆâÀî¡¡¹Í¤¨¤ë°ÊÁ°¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾õ¶·¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¡¢¡ÖEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡×¤È¡ÖBEAST X¡×¤¬»ØÌ¾Áª¼ê¤ò·è¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤«¤ò½êÂ°ÃÄÂÎ¡ÊÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î°Î¤¤Êý¤ËÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£
¤½¤³¤Ç¤Ò¤ÈÈÕ¹Í¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤ë¤À¤±¤ä¤í¤¦¡×¤È¡£
¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤´¤¦¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤µ¤ó¤ËÃ±ÆÈ»ØÌ¾¤Ç³Í¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ØÌ¾¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¿²¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Ë¤ÏÆó³¬Æ²°¡¼ùÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¡Ê43ºÐ¡Ë¤ä¾¡Ëô·ò»ÖÁª¼ê¡Ê44ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆâÀîÁª¼ê¤è¤ê¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÆâÀî¡¡¤¤¤ä¤â¤¦ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¾¡Ëô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä»þÂå¤«¤éËã¿ý¤ÎÁêÃÌ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°¡¼ù´ÆÆÄ¤È¤ÏÀÎ¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤è¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
M¥ê¡¼¥°È¯ÂÁ°¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â³Ú¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤òÁª¤Ù¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏEXÉ÷ÎÓ²Ð»³°Ê³°¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Û¤«¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÃÇ¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨¤ëM¥ê¡¼¥¬¡¼7Ç¯ÌÜ¤ò¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹ÆâÀîÁª¼ê
¡½¡½¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆâÀî¡¡ËÍ¤Ï¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä»þÂå¤ÏËèÇ¯¡Ö¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¡×¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï°¡¼ù´ÆÆÄ¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖMVP¡¢ÁÀ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡£°¡¼ù´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Í³¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¡¤·°ú¤¤ä¼êÁÈ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤Ç¤Ï¡¢ÆâÀîÁª¼ê¤¬¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÀî¡¡ºÇ¶á¡¢¼èºà¤Ê¤É¤Ç¡ÖÃ¯¤ÈÂÐ¶É¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ï¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¡Ê¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Î¸½¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡ËËÙ¿µ¸ã¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆM¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡¤â·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢°¡¼ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ÆâÀî¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡üÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡Ê¤¦¤Á¤«¤ï¡¦¤³¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë
1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ½êÂ°¡¢¡Ö¼ê½ç¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥×¥í¿ý»Î¡£2019Ç¯¤Ë¡ÖKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±M¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¡£2020-21¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ´Áª¼êÃæ2°Ì¤Î¸Ä¿Í¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¡£25Ç¯¤ËÆ±¥Á¡¼¥à¤ò·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿¸å¡¢¡ÖEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡×³«ºÅ¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ»ØÌ¾Áª¼ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ø»²²Ã¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¤Æ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Ë²ÃÆþ
