¡Ú12Æü¤Î¥×¥íÌîµå¸«¤É¤³¤í¡ÛDeNA¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¡ÍèÆü½é¤Î2·å¾¡Íø¤Ê¤ë¤«
¡¡DeNA¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬12Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç22»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢9¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦49¡£¾¡¤Ã¤Æ10¾¡¤Ê¤é¥Á¡¼¥à¤Î³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤Ç¤Ï17Ç¯¥¦¥£¡¼¥é¥ó¥É¡¢23Ç¯¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ÈÊÂ¤ÖºÇÂ¿µÏ¿¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¤Ï8¾¡»ß¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¡£º£µ¨¤â¥¯¥ê¥¢¤·2ÅÙÌÜ¤Ê¤éµåÃÄ½õ¤Ã¿Í¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ïº£µ¨1¾¡0ÇÔ¡£ÄÌ»»¤Ç¤â5»î¹ç¤Ç2¾¡0ÇÔ¤ÈÉé¤±¤¬¤Ê¤¤¡£Â¼¾å¤È¤ÏÄÌ»»11ÂÇÀÊÂÐÀï¤·10ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡ÊÈïÂÇÎ¨¡¦200¡Ë¤ËÍÞ¤¨¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤È¤âµö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£µ¨20¹æ¤Ë¤¢¤È1ËÜ¤ÈÇ÷¤ë¼çË¤¤òÉõ¤¸ÍèÆü½é¤Î2·å¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤«¡£