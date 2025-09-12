¡Ö¤Ê¤²¡¼¤ó¤À¤è¡×¡ÈÉÔµ¡·ù¡É¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤Î¶ì¾ð¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ä¾ëÅÄÍ¥¡¢±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÇº¤ò¹ðÇò
ÇÐÍ¥¤Î¾ëÅÄÍ¥¤¬5Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÃæÈøÌÀ·Ä¤Î¤¤Ä¤Í¤µ¡¼¤ó¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤Î¡È¶ìÇº¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡û¥¥ã¥¹¥È¤¬¡Ö¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î±é½Ð¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾ëÅÄ¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤ÆÍè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤È¤«¡¢ÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤¿¤Á¤¬°ìÄê¿ô¸½¤ì¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¹Â¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢µµÎö¤¬Æþ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡£¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë·ë¹½¶¯¤¯µá¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡ÈÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¼Çµï¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤ä¤ë!¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ»Ö¤¬¶¯¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¼«¾Ê¤·¤¿¡£
¾ëÅÄ¤¬¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤òµá¤á¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡È¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¿Í¤¬¸½¤ì»Ï¤á¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¡ÈÂç¾æÉ×?¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤Ê¤²¡¼¤ó¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¡£¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£¾ëÅÄ¤Ï¡¢¡Ö²¶¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤¦»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÜ¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö100¿Í¤¤¤¿¤é100ÄÌ¤ê¤¢¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈè¤ì¤ë(¾Ð)¡×¤È±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÏ«¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÃæÈø¤¬¡¢¡Ö²¶¤Ï¡È¤Ê¤²¡¼¤ó¤À¤è¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¡È¤¸¤ã¤¢µ¢¤ì¤è!¡É¤È¤«»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤Ç¤¤Æ¤Í¡¼¤«¤éÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è! ¤Ã¤Æ¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¾ëÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¶ËÏÀ¤½¤³¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤Î¤è¡£²¶¤Ï¤½¤³¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤Û¤¦¤òÁª¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Îºß¤êÊý¤Ï¾ï¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤À¤È¿Í¤¬¤Ä¤¤¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¤Î¤«¡£Ëè²ó¡¢¤½¤Î¤µ¤¸²Ã¸º¤¬¡£¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¸·¤·¤¯¤·¤¿¤¤¤±¤É¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæÈøÌÀ·Ä¤Ï¡¢2020Ç¯3·î¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÃæÈøÌÀ·Ä¤Î¤¤Ä¤Í¤µ¡¼¤ó¡Ù¤ò³«Àß¡£¶¦±é¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤äÇúÇã¤¤´ë²è¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÌ©Ãå¡¢¶á¶·Êó¹ð¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç600ËÜ°Ê¾å¤ÎÆ°²è¤òÇÛ¿®¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï85Ëü¿Í¡¢Îß·×ºÆÀ¸¿ô¤Ï2²¯8,000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡£Â©»Ò¤Î¡È¥È¥«¥²¤¯¤ó¡É¤â¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÇÅÙ¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
