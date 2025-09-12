¥á¥í¥óÈ¢¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ÆÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀÇ¢ª¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡ÄÇ¤¬¸«¤»¤¿¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ëÉ½¾ð¡Ù¤Ë£²Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î¾ì½ê¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¡£ÉáÃÊ¤«¤é¶¹¤¤¾ì½ê¤äÈ¢¤ò¹¥¤àÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁêËÀ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÆþ¤ìÊª¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢41.5Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£¤¤¤¤¤Í¿ô¤Ï2.1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÇ¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÈ¢¹¥¤¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Æ³¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤È¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¥á¥í¥óÈ¢¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ÆÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀÇ¢ª¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡Û
¥á¥í¥óÈ¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀÇ¤Á¤ã¤ó
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤Ë¤ã¤ó¤³¤¤¿¤Ë¤ã¤ó¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¤Ê¤Ä¤á¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¤Ê¤Ä¤á¤Á¤ã¤ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Â£ÅúÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¥á¥í¥ó¤ÎÈ¢¡£¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤Ã¤¿»Í³Ñ¤¤·Á¤ÎÈ¢¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÂÎ¤ò¼ý¤á¤ë¡¢¤Ê¤Ä¤á¤Á¤ã¤ó¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤Ê¤Ä¤á¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£È¢¤ÎÃæ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤Ê¤Ä¤á¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤ÈËþÂ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬»î¤·¤Ë¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¶Ã¤¯¤É¤³¤í¤«¤Ê¤Ä¤á¤Á¤ã¤ó¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶¹¤¤¶õ´Ö¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤³¤³¤¬°ìÈÖÍî¤ÁÃå¤¯¾ì½ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£ËþÂ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥á¥í¥óÈ¢¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Ê¤Ä¤á¤Á¤ã¤ó¤ËÌþ¤µ¤ì¤ëXÌ±Â³½Ð
¥á¥í¥ó¤ÎÈ¢¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ê¤Ä¤á¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¾åµ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿À¼°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¥á¥í¥ó¤È»×¤Ã¤Æ³«¤±¤¿¤éÇòÇ¤Á¤ã¤ó½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥â¥Õ¥â¥Õ¥á¥í¥ó¡×¡Ö¥á¥í¥ó¤Î¥À¥ó¥Üー¥ëÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤ÊÇ¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥á¥í¥óÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÌ¤ÎÇ¤Á¤ã¤óÃ£¤Î»Ñ¤â¡£¥á¥í¥óÈ¢¡¢°Õ³°¤ÈÇ³¦¤Ë¤Æ¿Íµ¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤³¤Ë¤ã¤ó¤³¤¤¿¤Ë¤ã¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇòÇ¤Î¤Ê¤Ä¤á¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆø¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ä°¦¤¤¤Ê¤Ä¤á¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¿´Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤³¤Ë¤ã¤ó¤³¤¤¿¤Ë¤ã¤ó¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£