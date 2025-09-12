ÆüËÜ¤ÎÎý½¬¤Ë¶ÄÅ·¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ô¥ê¥Ô¥ê¡Ä¡×¡¡ÂæÏÑ»Ù¤¨¤ë¡ÈÆüËÜ°é¤Á¡É¤ÎÄÌÌõ¡õ¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤ÎÆóÅáÎ®¡ÚU-18WÇÕ¡Û
À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¹â¢ªÄëµþÂç½à¹Å¼°¤Î²¦À±´Í¡¢ÂåÉ½ÄÌÌõ¤È¤·¤ÆÊ³Æ®Ãæ
¡¡Ìîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè32²ó WBSC U-18Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤¬²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¤Î²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¤Ê¤É¤Ç³«ºÅÃæ¤À¡£¾å°Ì6¤«¹ñ¤Ë¤è¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÂæÏÑÂåÉ½¤Ë¡ÈÆüËÜÌîµå°é¤Á¡É¤ÎÆóÅáÎ®¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¡£150¥¥í¤ËÇ÷¤ë¹äµå¤òÅê¤²¤ë¶¯ÎÏÅê¼ê¿Ø¤ÎÄ´À°¤ò½õ¤±¡¢ÄÌÌõ¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹¥Þ¥ë¥Á¤ÊÆ¯¤¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡¡8Æü¤ÎÂæÏÑ¡½¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Î¸å¡¢ÂæÏÑÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¼èºàÂÐ±þ¤ÇÆüËÜ¸ìÄÌÌõ¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¹â¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤ò·Ð¤ÆÄëµþÂç¤Î½à¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²¦À±´Í¡Ê2Ç¯¡Ë¤À¡£¤¯¤»¤Î¤Ê¤¤¡¢Î®¤Á¤ç¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì¤ÇÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¸å¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸åÇÚ¤Ï¤ß¤ó¤Ê150¥¥í¶á¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢Êá¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡²¦À±´Í¤ÏÂæËÌ°é¤Á¤Ç¡¢Ä¹°ÂÃæ»þÂå¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆüÄÌÌõ¤·¤¿ÂåÉ½Êá¼ê¤ÎÄ¥°é¹ë¤ÏÃæ³Ø¤Î2Ç¯¸åÇÚ¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ãç¤À¡£Åö»þ¤«¤éÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤â¤¹¤³¤·¤º¤Ä³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¹»¡¢Âç³Ø¤ÈÆüËÜ¤ÇÇòµå¤òÄÉ¤¦µ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾®³Ø¹»»þÂå¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬º£²ó¤ÎU-18ÂåÉ½Æþ¤ê¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò»î¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¾Íè¤Ï¡¢ÄÌÌõ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÆÃ¤ËÌîµå¤À¤±¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìîµå¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤È¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹â¹»¡¢Âç³Ø¤ÈÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êá¼ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¾®³Ø¹»°ÊÍè¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç150¥¥í¶á¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£º£¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤ÎÌîµå¤Î°ã¤¤¤ò¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎý½¬¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤È¤«ÁöÎÝ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¡¢ÂæÏÑ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤ÎÌîµå¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ì´¤ØÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦±©Ä» ·ÄÂÀ / Keita Hatori¡Ë