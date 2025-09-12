¿¹ÊÝJ¤ÏÊÆ±óÀ¬¤Ç²¿¤òÆÀ¤¿¡©¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥óÍÑ°Õ¤Ï¿ÊÊâ¤«¡Ä²ò·èÉ¬¿Ü¤Ê¡ÉÄ¹¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡É
¿¹ÊÝJ¤Ï9·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç0¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥á¥¥·¥³ÂåÉ½Àï¤Ë°ú¤Ê¬¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Àï¤ËÉé¤±¤¿¤³¤È¤ÇÌäÂêÅÀ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¯¤Ã¤¤êÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Ë²ò·è¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î2»î¹ç¤Ç¤É¤ó¤Ê¥Æ¥¹¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Î¤¦¤Á¡¢²¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ²¿¤¬Ì¤´°Î»¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¤Î½ÐÍè°Ê³°¤Ëº£²ó¤Î2»î¹ç¤Ç²¿¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
1. 3·î°ÊÍè¾¤½¸¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÈÄÁÒÞæ¡¢¿û¸¶Í³Àª¡¢°ËÅì½ãÌé¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡¢»°ãø·°¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤¬¹çÎ®¤·¤Æµ¡Ç½¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«»î¤»¤¿
2. ¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬4»î¹ç¤ÎÅÏÊÕ¹ä¡¢7»î¹ç¤ÎÀ¥¸ÅÊâÌ´¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿3¥Ð¥Ã¥¯¤¬»î¤»¤¿
3. ¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬1»î¹ç¤À¤Ã¤¿´Øº¬Âçµ±¡¢2»î¹ç¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚÍ£¿Í¤ò2»î¹ç¤È¤âµ¯ÍÑ¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿
4. ¤³¤ì¤Þ¤ÇE-1Áª¼ê¸¢¤Ç¤À¤±µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ÓÌÚÈ»¿Í¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«»î¤»¤¿
5. ¤³¤ì¤Þ¤Ç»î¤¹µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿³ùÅÄÂçÃÏ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò2»î¹ç¤È¤â»î¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿
6. »°ãø·°¤ÈÆ²°ÂÎ§¤Î2¥·¥ã¥É¡¼¤ò»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿
7. 7·î¤ÎE-1Áª¼ê¸¢¤Ç»î¤·¤¿Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯µ¯ÍÑ¤ò¥¢¥á¥ê¥«Áê¼ê¤Ë¤â»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿
8. À¥¸ÅÊâÌ´¤¬¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤«»î¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿
9. Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤¬¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«»î¤·¤¿
10. ¸½ºß¤Î¼éÈ÷¿Ø¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤¤»þÅÀ¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¿Íºà¤ò»î¤»¤¿
12. 3¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é4¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤Ë¤É¤ó¤ÊÌäÂêÅÀ¤¬½Ð¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤¿
12. Áê¼ê¤¬3¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬³«¤¤¤¿¤È¤¤Î¥µ¥¤¥É¤ÎÂÐ±þ¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤¿
13. 4¥Ð¥Ã¥¯¤È3¥Ð¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î¤È¤¤Ë¤É¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÌäÂê¤¬µ¯¤¤ë¤«»î¤»¤¿
14. 3-2-4-1¡Ê3-4-2-1¡Ë¡¢3-1-4-2¡¢4-2-3-1¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿
15. ¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î»î¹ç¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿
16. ¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ°ÜÆ°¤ò»þº¹¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿
¤¶¤Ã¤È¹Í¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¨¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì°Ê³°¤Ë¸Ä¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÅ¬À¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¿ÊÊâ¤«
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ÎºÝ¤Ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥á¥¥·¥³Àï¤Ï¡Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶ÉÌÌ¤Ç·ã¤·¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡Ë¸Ä¡¹¤Î¶¯ÅÙ¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤êÁÈ¿¥Åª¤Ë¼éÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÁá¤¤¹¶·â¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¹¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥ë¤À¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢´ð½à¤«¤éÀ¤³¦´ð½à¤Ø¤Î´¶³Ð¤ÎÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤Î2»î¹ç¤Î°ìÈÖÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó»î¤½¤¦¤È¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤«¡£¼¡¤Î¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
A. ¥´¡¼¥ë¡£·èÄêµ¡¤Ïºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÆÀÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¹¶¤áÊý¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤¿
B. Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¹¹¡£¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ÏÁê¼ê¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂ·¤¨ç±Ãå¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ°È¾Àï¤Î´Ö¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÑ¹¹¤·¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÀï¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
C. »þº¹ÂÐºö¡£º£²ó¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Ãæ2Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£º£¸å¹¹¤Ê¤ë¸¦µæ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë
¡¡Áª¼ê¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¤³¤Î3¤Ä¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Ä¹¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò³Î¼Â¤ËÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÁ°¤Ï»þ´ÖÅª¤ÊÀ©Ìó¤«¤é¤Û¤Ü¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Èº£²ó¤Ï¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¤·¤Ã¤«¤êÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡10·î¤Ë¤ÏFIFA¥é¥ó¥¯43°Ì¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢5°Ì¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÎÀï¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ï2010Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Ù¥¹¥È16¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë½é¤Î¥Ù¥¹¥È8¤ò¤«¤±¤ÆPKÀï¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤¿Áê¼ê¡£·ø¼é¤Ï·òºß¤Çº£²ó¤ÎÆîÊÆÍ½Áª18»î¹ç¤Ç10¼ºÅÀ¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤âËÜÂç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Î¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤Ë¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤â¤Þ¤¿Â¿¤¯¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤·¤Æº£²ó½Ð¤¿ÌäÂêÅÀ¤¬²ò·è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¿¹²í»Ë / Masafumi Mori¡Ë