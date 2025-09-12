Á¥ÌÚÀ¿¾¡¡¢¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÇÔ¤ì¡Ö±¦¸ªÃ¦±±¡×µßµÞÈÂÁ÷¡ÄÊ¿°æ¾æ²íÂåÉ½¤¬·Ð²áÊó¹ð¡Ö¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÀ°·Á³°²Ê¤Ç£Í£Ò£É¤ò»£¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¡Ä£¹¡¦£±£±¸å³Ú±àÁ´À®ÀÓ
¢¡½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹£Ö£ï£ì¡¥£³£¶¡¡¡¼£Ô£È£Å¡¡£²£°£ô£è¡¡£Á£Î£Î£É£Ö£Å£Ò£Ó£Á£Ò£Ù¡¼¡È²á·ã¤Ê»Å³Ý¿Í¡É¿·´Ö¼÷¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ê£±£±Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë´Ñ½°£±£³£¸£¸
¡¡½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Îº´»³¥µ¥È¥ë¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡×¡Ê£Ó£Ó£Ð£×¡Ë¤Ï£±£±Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¸¢¤Ç²¦¼Ô¡¦Á¥ÌÚÀ¿¾¡¤¬¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¶¯Îõ¤ÊÄ¥¤ê¼ê¤ÇÁ¥ÌÚ¤¬°µÅÝÅª¤Ë»ÙÇÛ¤·¤¿¤¬¾ì³°¤ØÅ¾Íî¤·¹õÄ¬¤Î¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¥È¥Ú¥³¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¤òÈïÃÆ¤¹¤ë¤È¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ëÈó¾ï»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÉôÀÊ¤«¤é¥É¥¯¥¿¡¼¤¬¶î¤±¤Ä¤±µßµÞ¿ÇÃÇ¡£¥»¥³¥ó¥É¡¢Ê¿°æ¾æ²íÂåÉ½¤é¤âÁ¥ÌÚ¤Î²¼¤Ë½¸·ë¤·ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢£³Ê¬£µ£¸ÉÃ¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¹õÄ¬¤¬²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¹õÄ¬¤Ï¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¤Î¥Ù¥ë¥È³ÍÆÀ¤Ëº¤ÏÇ¡£²¿¤È¤«Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Á¥ÌÚ¤Ï¥ê¥ó¥°²¼¤«¤é¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡Ö¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÇÃ¦±±¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¸ª¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±¦¸ª¤¬Ã¦±±¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·ÉÂ±¡¤ÇÀµ¼°¤Ê¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò´ÑµÒ¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¸å¡¢Á¥ÌÚ¤ÏÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ØµßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡££Ó£Ó£Ð£×¤ÎÊ¿°æÂåÉ½¤Ï¡ÖÉÂ±¡¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Î·ë²Ì¡¢¸ª¤Î³°¤ì¤Ï¼£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤¿¤À¡¢¤â¤Ã¤ÈºÙ¤«¤¤¥±¥¬¤ÎÍÌµ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á¥ÌÚ¤¬½»¤àÂçºå»ÔÆâ¤Î¡Ö¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÀ°·Á³°²Ê¤Ç£Í£Ò£É¤ò»£¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÆ¸¡ºº¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Á¥ÌÚ¤Ïº£·î£²£±Æü¤ËÂçºå¡¦ÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë¡¡¥¹¥Æ¥é¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼£´£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡ÖÆ®ÊõÅÁ¾µ£²£°£²£µá´¤Ã¤¿¥µ¥à¥é¥¤¡¡Á¥ÌÚÀ¿¾¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£´£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£µÇ°Âç²ñ¤ÎÌÜÁ°¤Ç¤ÎÉé½ý¤Ç±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¢¡£¹¡¦£±£±¸å³Ú±àÁ´À®ÀÓ
¡¡¢§¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡ûÄ©Àï¼Ô¡¦¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê£³Ê¬£µ£¸ÉÃ¡¡¸ª¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ë¢ª¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¡Ë²¦¼Ô¡¦Á¥ÌÚÀ¿¾¡¡ü
¡¡¢§¥À¥Ö¥ë¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¡¢¡û¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡¢é®²¼¤á¤°¤ß¡Ê£±£µÊ¬£°£±ÉÃ¡¡¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¥º¥Ð¥¹¥¿¡¼¢ªÂÎ¸Ç¤á¡ËÀ¤Íå¤ê¤µ¡¢É¢¤¯¤ë¤ß¡¢²Æ¼Â¤â¤Á¡ü
¡¡¢§¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¡¢ÃÝÅÄÀ¿»Ö¡Ê¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¡ËÂ¼¾åÏÂÀ®¡ü¡¢ÀîÂ¼Î¼
¡ÚÃí¡Û¸ø¼°µÏ¿¤Ë»î¹ç»þ´Ö¤ÎÉ½µ¤Ê¤·
¡¡¢§£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û´Ö²¼È»¿Í¡¢´Øº¬¡È¥·¥å¥ì¥Ã¥¯¡É½¨¼ù¡¢Æ¶¸ýµÁ¹À¡Ê£±£³Ê¬£µ£²ÉÃ¡¡£Æ£Ó£Ò¡¡£ï£î¡¡£ô£è£å¡¡Í»ÉÅ´Àþ¥Ü¡¼¥É¡ËÂç¿ÎÅÄ¸ü¡¢Íë¿ÀÌð¸ý¡¢¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¸¡ü
¡¡¢§¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
£Ó£á£ò£å£å£å¡¢¡ûºÌ±©¾¢¡Ê£±£³Ê¬£´£¶ÉÃ¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¢ª¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë£Î£Ï£Ò£É¡¢¸÷²ê¥ß¥ê¥¢¡ü
¡¡¢§¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
Æü¹â°ê¿Í¡¢¡û°¤Éô»ËÅµ¡Ê£¹Ê¬£µ£µÉÃ¡¡¥Ï¥à¥í¡¼¥ë¡Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡¢£Ó£Õ£Ç£É¡ü
¡¡¢§¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
ËÜ´ÖÂ¿·Ã¡¢¡û£Í£É£Ò£Á£É¡Ê£¹Ê¬£´£³ÉÃ¡¡µÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÝ¯°æÍµ»Ò¡¢³ð¥ß¥¯¡ü