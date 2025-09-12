ÊÆÀ¯¸¢¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐÃæ°õ´ØÀÇÍ×µá¤Ø¡¡¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤Î¹ØÆþ¤Ç
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï11Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò½ä¤ê¡¢¥í»º¸¶Ìý¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦ÆüËÜ¤Ê¤ÉÀè¿Ê7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¹ñ¤Ëµá¤á¤ëÊý¿Ë¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£ÂÐ¥í°µÎÏ¶¯²½¤Î°ì´Ä¡£12Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëG7ºâÌ³Áê²ñ¹ç¤Ç¶¨µÄ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ØÀÇ¤ò50¡Á100¡ó¤ËÀßÄê¤¹¤ë°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆºâÌ³¾Ê¤ÎÊóÆ»Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÂÐ¥í°µÎÏ¶¯²½¤Î½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖG7³Æ¹ñ¤â¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¶¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£